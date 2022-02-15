Правда или миф: какие пометки делают гаишники на правах

В среде автолюбителей ходит немало мифов. Один из них о том, что гаишники прокалывают глаза на фотографии в правах. Мол, таким образом они передают информацию о водителе друг другу. В чем суть таких меток и какие они бывают?

Фото: Car.ru Car.ru

К примеру, если метка была оставлена на носу или шее. Таким образом помечают водителя, который грубо нарушил ПДД, но уладил все деньгами. Другой инспектор может также поживиться на этом автолюбителе, найдя кучу нарушений.

Метка на глазу и ухе - это предупреждение о том, что автолюбитель всегда ведет съемку общения с инспектором. Так что нужно быть предельно осторожным.

Подкованные в законах водители получат метки на фото возле ушей.

Метки на глазах предоставляют разную информацию. Если отмечен левый глаз, то это признак того, что водитель принципиально не даёт "на лапу". Если отмечен правый глаз - можно договариваться, если припугнуть.

Метка возле рта говорит о том, что водитель вспыльчив и груб в общении.

Если гаишник оставил отметку на груди - вы на хoрошем счету у стражей дорог. Такую отметку обычно ставят тем, кто как-то помог инспектору или был предельно культурным в общении.