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44 минуты назад

ТОП самых быстрых автомобилей из Германии

Car.ru

Немецкие автомобили всегда славились своим дизайном, комфортом и надёжностью. Ещё одной чертой немцев является приверженность экстремальным скоростям. Рассмотрим ТОП самых скоростных «немцев».

ТОП самых быстрых автомобилей из Германии
Фото: Mercedes-Benz AMG GT63 SMercedes-Benz AMG GT63 S

Mercedes-Benz в исполнении AMG GT63 S

Четырехдверное купе с выразительным дизайном оснащается 3.0/4.0-литровым битурбированным мотором V8, генерирующим 639 лошадиных сил. Купе способно разгоняться до 315 км/час.

Audi R8 V10 в исполнении Decennium

Audi R8 V10

Авто оснащается 5.2-литровой силовой установкой V10 на 620 лошадиных сил. Спортивное купе способно осуществлять разгон до первой сотни за 3,1 сек. Максимальная скорость Decennium достигает 331 км/час. Авто весит 1,6 тонны.

Mercedes SLR McLaren в исполнении 722 Edition

Mercedes SLR McLaren

Мотор версии 722 Edition способен генерировать 641 лошадиную силу. Максимальная скорость «немца» достигает 336 км/час. Всего было выпущено 150 экземпляров таких суперкаров. Цена этой модели достигала 500 000 долл.

Porsche 959 S

Porsche 959 S

Таких редких спортивных авто выпустили в количестве 29 экземпляров. Авто комплектуется 2.8-литровым шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим 508 «лошадей».

Porsche 911 в исполнении GT2 RS

Модель, ставшую самым мощным представителем серии 911, создали в 2018 году. Спортивный Porsche комплектуется двигателем на 700 лошадиных сил. Авто получило аэродинамические компоненты для гоночных трасс. GT2 RS может разгоняться до 186 км/час.

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