Почему короткие поездки вредны для машины?

Бывалые автолюбители рекомендуют не использовать авто для коротких поездок. Мол, так только силовой агрегат можно угробить.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив © РИА Новости / Виталий Тимкив

Принято считать, что короткая поездка - это 5-8 км пробега. Преодолев такое расстояние, машина не успеет толком прогреться в зимнее время. Именно об этом и предупреждают водители со стажем.

Ведь на холодных рабочих жидкостях штатный силовой агрегат будет работать с перегрузкой. Это в свою очередь отразится на общем сроке эксплуатации двигателя.

Если вы на автомобиле ездите на работу и обратно, то стресс мотору придется испытывать два раза в день.

Летом в данном вопросе, конечно, проще. Но тут имеется одна общая проблема со штатной аккумуляторной батареей. Если за ней дополнительно не ухаживать, она быстро выйдет из строя из-за недозаряда.

Но какое расстояние наиболее оптимально для правильной эксплуатации авто?