Почему короткие поездки вредны для машины?

Бывалые автолюбители рекомендуют не использовать авто для коротких поездок. Мол, так только силовой агрегат можно угробить.
Принято считать, что короткая поездка - это 5-8 км пробега. Преодолев такое расстояние, машина не успеет толком прогреться в зимнее время. Именно об этом и предупреждают водители со стажем.
Ведь на холодных рабочих жидкостях штатный силовой агрегат будет работать с перегрузкой. Это в свою очередь отразится на общем сроке эксплуатации двигателя.
Если вы на автомобиле ездите на работу и обратно, то стресс мотору придется испытывать два раза в день.
Летом в данном вопросе, конечно, проще. Но тут имеется одна общая проблема со штатной аккумуляторной батареей. Если за ней дополнительно не ухаживать, она быстро выйдет из строя из-за недозаряда.
Но какое расстояние наиболее оптимально для правильной эксплуатации авто?
Когда зимой машине приходится преодолевать от 10 км в день, такой пробег будет оптимальным. Но тут встает очередной вопрос: “А для чего тогда вообще машину покупать?”. Ответ будет ожидаемым. Если машина вам нужна лишь для поездок на работу, вероятно, логично было бы пользоваться услугами каршеринга. Потому как личный автомобиль будет потреблять неоправданное количество финансов за сомнительный комфорт.