Hyundai может использовать чипы от бытовой техники в автопроизводстве

В связи с продолжающейся глобальной нехваткой чипов концерн Hyundai Motor рассматривал возможность закупки интегральных микросхем, использующихся в бытовой технике. Об этом сообщает корейский портал TheElec со ссылкой на свои источники.

Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости» Михаил Киреев/РИА «Новости»

Интегральные микросхемы для бытовой техники более доступны, чем те, которые поставляются производителями автомобильных микросхем, говорится в заметке. По словам источников, в Hyundai проводили испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти чипы заменить используемые в настоящее время.

Большинство чипов, используемых в автомобилях, подвергаются воздействию экстремальных температур и перегрузок, поэтому они должны соответствовать более высоким стандартам надежности и безопасности, по сравнению с теми, которые используются в бытовой электронике и бытовой технике. Однако есть и те микросхемы, которые не обязаны соответствовать таким высоким стандартам — например, используемые в конструкции фар и задних фонарей.

Отмечается, что схожее решение проблемы рассматривают в Toyota — японская компания начала запасаться чипами общего назначения на случай, если у нее возникнут трудности с закупкой автомобильных микросхем. Возможность использования других чипов также изучают в Nissan.

Ранее поставщик автоэлектроники рассказал, что нехватка компонентов на «АвтоВАЗе» продлится как минимум до конца 2022 года.