Кнопка быстрого прогрева машины: не все автомобилисты о ней знают

Современные автомобили начинены множеством опций и кнопок, о существовании некоторых из них автомобилисты даже не подозревают. Например, о кнопке быстрого прогрева авто знают далеко не все. Между тем вся полезная информация о машине содержится в технической документации.

Используя кнопку быстрого прогрева, можно за минуты прогреть машину. Чтобы процесс не замедлился, не нужно во время прогрева включать вентилятор на всю мощь.

Кнопка рециркуляции воздуха ответственна за распределение теплого воздуха по всей машине. Таким образом, можно за считанные минуты прогреть автомобиль. На расходе горючего этот процесс особенно не скажется.

Кнопка в разных моделях авто может различаться, иногда она представлена в виде бегунка либо иметь вид обычной кнопки. В любом случае ее назначение остается аналогичным. Если кнопка выключена, холодный воздух будет распределяться по салону и вытеснять теплый. Процесс прогрева займет гораздо больше времени, кроме того, потребуются затраты топлива.