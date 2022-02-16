Hyundai Palisade 2023 года засветился на шпионских фото

Обновленный автомобиль корейского производства Hyundai Palisade, относящийся к 2023 модельному году, продолжает тестовые испытания.

Фото: Carscoops Carscoops

В настоящее время в Сети появились фотографии, сделанные во время тестов. Несмотря на защитный камуфляж можно сказать о том, что экстерьер отличается мускулистым передним и задним бампером, увеличенным клиренсом, доработанными светодиодными фарами, а также традиционной решеткой радиатора.

Carscoops

Под капотом находится 3,8 литровый турбированный мотор V6 мощностью 291 лошадиная сила. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и опциональная система полного привода. Разогнаться до первой сотни можно за 6,8 секунды, а предельная скорость 200 километров в час.

В салоне будет установлено новое рулевое колесо, а также качественный тканевый материал отделки или натуральная кожа, задействованная для отделки более дорогих комплектаций. Преимуществом Hyundai Palisade становится большое количество места для водителя и пассажиров, которые могут комфортно передвигаться даже на продолжительные расстояния.