Как безопасно ездить в оттепель

В последние годы россияне всё чаще сталкиваются с переменчивостью зимней погоды. Например, после сильных заморозков может установиться плюсовая температура на несколько дней.. Чтобы безопасно ездить в оттепель, эксперты советуют придерживаться простых правил.
Образование воды на проезжей части негативно влияет на управляемость автомобиля, особенно если учитывать, что водитель привыкает к зимним условиям на дороге. В таких случаях важно соблюдать скоростной режим и удерживать дистанцию, чтобы иметь возможность среагировать на непредвиденную ситуацию.
Следует обратить внимание на маршрут движения. При наступлении оттепели по возможности лучше отложить дальнюю поездку, а в городе ездить по знакомым дорогам, пишет портал Naavtotrasse.
Необходимо тщательно убирать снег из-под машины. Таким образом колеса не просядут, а автомобиль не окажется в "ловушке". Парковать автомобиль нужно так, чтобы не мешать проезду коммунальной техники.
С наступлением оттепели лучше всего соблюдать плавный стиль вождения. В этом случае риск стать участником ДТП значительно снижается.
Крайне важно держать чистыми стекла и зеркала, поскольку они необходимы для полноценного контроля за дорожной обстановкой. Эксперты советуют всегда возить с собой средства для мойки и чистые салфетки, чтобы иметь возможность убрать грязь в любой момент.