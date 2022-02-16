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1 час назад

Как безопасно ездить в оттепель: 5 главных правил

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В последние годы россияне всё чаще сталкиваются с переменчивостью зимней погоды. Например, после сильных заморозков может установиться плюсовая температура на несколько дней.. Чтобы безопасно ездить в оттепель, эксперты советуют придерживаться простых правил.

Как безопасно ездить в оттепель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Скоростной режим

Образование воды на проезжей части негативно влияет на управляемость автомобиля, особенно если учитывать, что водитель привыкает к зимним условиям на дороге. В таких случаях важно соблюдать скоростной режим и удерживать дистанцию, чтобы иметь возможность среагировать на непредвиденную ситуацию.

Маршрут

Следует обратить внимание на маршрут движения. При наступлении оттепели по возможности лучше отложить дальнюю поездку, а в городе ездить по знакомым дорогам, пишет портал Naavtotrasse.

Парковка

Необходимо тщательно убирать снег из-под машины. Таким образом колеса не просядут, а автомобиль не окажется в "ловушке". Парковать автомобиль нужно так, чтобы не мешать проезду коммунальной техники.

Стиль вождения

С наступлением оттепели лучше всего соблюдать плавный стиль вождения. В этом случае риск стать участником ДТП значительно снижается.

Чистота автомобиля

Крайне важно держать чистыми стекла и зеркала, поскольку они необходимы для полноценного контроля за дорожной обстановкой. Эксперты советуют всегда возить с собой средства для мойки и чистые салфетки, чтобы иметь возможность убрать грязь в любой момент.

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