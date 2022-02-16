Почему зимой лучше заливать в бак АИ-92 вместо АИ-95

Автоэксперты рассказали, по какой причине нужно заливать в бак зимой бензин АИ-92, а не АИ-95. Следует принимать во внимание состав указанных видов топлива, это поможет избежать замерзания и сбоев в топливной системе при низких температурах.

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Современные автомобили приспособлены под бензин АИ-95, так как он эффективнее АИ-92. В то же время имеются особенности, связанные с его применением в разное время года. В условиях эксплуатации машины зимой необходимо понимать, в чём состоит разница между АИ-92 и АИ-95. Данные марки горючего имеют разную концентрации некоторых элементов.

Во внимание принимается октановое число – чем оно выше, тем сложнее происходит процесс воспламенения бензина. Это зависит от количества присадок, содержащих в своем составе эфир и спирт.