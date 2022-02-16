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55 минут назад

Названа причина, по которой зимой лучше заливать в бак АИ-92 вместо АИ-95

Car.ru

Автоэксперты рассказали, по какой причине нужно заливать в бак зимой бензин АИ-92, а не АИ-95. Следует принимать во внимание состав указанных видов топлива, это поможет избежать замерзания и сбоев в топливной системе при низких температурах.

Почему зимой лучше заливать в бак АИ-92 вместо АИ-95
Фото: Кирилл Каллиников / РИА НовостиКирилл Каллиников / РИА Новости

Современные автомобили приспособлены под бензин АИ-95, так как он эффективнее АИ-92. В то же время имеются особенности, связанные с его применением в разное время года. В условиях эксплуатации машины зимой необходимо понимать, в чём состоит разница между АИ-92 и АИ-95. Данные марки горючего имеют разную концентрации некоторых элементов.

Во внимание принимается октановое число – чем оно выше, тем сложнее происходит процесс воспламенения бензина. Это зависит от количества присадок, содержащих в своем составе эфир и спирт.

Данные горючие компоненты обеспечивают возможность топливу сгорать при более высоких температурах. Бензин АИ-92 обеспечивает лучшее воспламенение в цилиндрах, что позволит избежать проблем в работе двигателя. Минусом является увеличение расхода топлива. Есть и разница в цене в том случае, если заменить его на АИ-95.

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