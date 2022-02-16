Россияне перечислили заправщикам 3 млн рублей чаевых

Российские автомобилисты перечислили заправщикам на автозаправочных станциях страны три миллиона рублей через «Яндекс.Заправки». Это общая сумма, которую им удалось заработать за 3,5 месяца с момента внедрения функции, сообщает пресс-служба сервиса. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более двух тысяч сотрудников российских АЗС, а благодарности они получают чаще всего за качественно и быстро оказанные услуги либо просто хорошее настроение.

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Возможность отправить материальное вознаграждение через «Яндес.Заправки» появилась в октябре 2021 года. С тех пор этим успели воспользоваться 46 тысяч российских водителей, перечисливших в общей сложности три миллиона рублей сотрудникам порядка 8,5 тысячи АЗС страны. Самый большой «чай», который удалось собрать одному работнику, составил 8639 рублей.

Указать желаемый размер поощрения можно перед заправкой автомобиля – в момент оформления заказа. По данным на конец прошлого года, в месяц россияне оплачивали заправку через сервис на сумму более пяти миллионов рублей.

В конце января в России подешевел бензин АИ-92 – впервые за полгода. Однако снижение цены заметили только на двух АЗС в Москве: цена сократилась на семь копеек, составив 47,78 рубля за литр. При этом и АИ-95, и «дизель» продолжили расти в цене.