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2 часа назад

Самое большое вознаграждение одному сотруднику АЗС составило 8639 рублей

Motor.ru

Российские автомобилисты перечислили заправщикам на автозаправочных станциях страны три миллиона рублей через «Яндекс.Заправки». Это общая сумма, которую им удалось заработать за 3,5 месяца с момента внедрения функции, сообщает пресс-служба сервиса. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более двух тысяч сотрудников российских АЗС, а благодарности они получают чаще всего за качественно и быстро оказанные услуги либо просто хорошее настроение.

Россияне перечислили заправщикам 3 млн рублей чаевых
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Возможность отправить материальное вознаграждение через «Яндес.Заправки» появилась в октябре 2021 года. С тех пор этим успели воспользоваться 46 тысяч российских водителей, перечисливших в общей сложности три миллиона рублей сотрудникам порядка 8,5 тысячи АЗС страны. Самый большой «чай», который удалось собрать одному работнику, составил 8639 рублей.

Указать желаемый размер поощрения можно перед заправкой автомобиля – в момент оформления заказа. По данным на конец прошлого года, в месяц россияне оплачивали заправку через сервис на сумму более пяти миллионов рублей.

В конце января в России подешевел бензин АИ-92 – впервые за полгода. Однако снижение цены заметили только на двух АЗС в Москве: цена сократилась на семь копеек, составив 47,78 рубля за литр. При этом и АИ-95, и «дизель» продолжили расти в цене.

Несмотря на это, России удалось занять второе место в рейтинге европейских стран по дешевизне бензина. На начало года средняя стоимость топлива литра АИ-95 на начало года составила 51,3 рубля — дешевле он только в Казахстане, где стоит 35,7 рубля. При этом по доступности для населения Россия оказалась только на 17 строчке. Самый дорогой бензин в Нидерландах – 169,1 рубля за литр, но более высокие зарплаты обеспечили стране седьмое место по доступности.

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