Что делать на трассе при двух пробитых колёсах и одной запаске

Эксперты рассказали, как поступить, если в дороге пробило два колеса, а запаска лишь одна. В таком случае необходимо использовать подручные материалы и попытаться решить проблему на месте, учитывается также расстояние до города и возможность вызвать эвакуатор.
После прокола на трассе необходимо убедиться, что запасное колесо в исправности. При слабом давлении его нужно подкачать до нормы. Далее следует осмотреть все колёса автомобиля и заменить наиболее пострадавшее. Нужно учитывать, что через меньшее отверстие воздух выходит медленнее. В таком случае придётся меньше останавливаться, чтобы подкачать пробитое колесо.
Прокол иногда не заметен при первичном осмотре, масштаб повреждения определить на глаз не всегда возможно. Следует полить шину водой. В месте прокола появятся пузырьки. Далее повреждение необходимо заткнуть, хотя бы шурупом. Если его под рукой нет, можно открутить один из тех, которые фиксируют обивку багажника.
Надо помнить, что в дырку шуруп вставляется шляпкой наружу. Крайне важно при этом не повредить шину ещё больше. Крепёж должен плотно войти в резину. Если из покрышки торчит кусочек металла, его не нужно вынимать, надо загнать его глубже, чтобы воздух выходил медленнее.
Находясь за городом, следует учитывать расстояние до ближайшей шиномонтажной мастерской. Подкачивать пробитое колесо придётся довольно часто, но иного пути добраться до мастерской нет.