Что делать на трассе при двух пробитых колёсах и одной запаске

Эксперты рассказали, как поступить, если в дороге пробило два колеса, а запаска лишь одна. В таком случае необходимо использовать подручные материалы и попытаться решить проблему на месте, учитывается также расстояние до города и возможность вызвать эвакуатор.

После прокола на трассе необходимо убедиться, что запасное колесо в исправности. При слабом давлении его нужно подкачать до нормы. Далее следует осмотреть все колёса автомобиля и заменить наиболее пострадавшее. Нужно учитывать, что через меньшее отверстие воздух выходит медленнее. В таком случае придётся меньше останавливаться, чтобы подкачать пробитое колесо.

Прокол иногда не заметен при первичном осмотре, масштаб повреждения определить на глаз не всегда возможно. Следует полить шину водой. В месте прокола появятся пузырьки. Далее повреждение необходимо заткнуть, хотя бы шурупом. Если его под рукой нет, можно открутить один из тех, которые фиксируют обивку багажника.

Надо помнить, что в дырку шуруп вставляется шляпкой наружу. Крайне важно при этом не повредить шину ещё больше. Крепёж должен плотно войти в резину. Если из покрышки торчит кусочек металла, его не нужно вынимать, надо загнать его глубже, чтобы воздух выходил медленнее.