Volvo готовит к выпуску новую версию XC90

Производитель автомобилей Volvo выпустит обновлённую версию существующей модели XC90. Причём будущая новинка будет продаваться одновременно с существующей версией.

Будущий автомобиль Volvo XC90 2023 года будет полностью электрическим. Директор компании заявил о том, что существующая версия с двигателем внутреннего сгорания останется в продаже, чтобы удовлетворить спрос на рынках Китая и США. Будущее обновление компании должно случиться уже в текущем году. Существующую версию кроссовера существенно модернизируют.

Эксперты говорят о том, что сделать машину полностью электрической будет довольно рискованным шагом, учитывая существующие позиции автомобиля на рынке.