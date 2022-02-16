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1 час назад

Volvo готовит к выпуску новую версию XC90, не отказываясь от актуального кроссовера

Car.ru

Производитель автомобилей Volvo выпустит обновлённую версию существующей модели XC90. Причём будущая новинка будет продаваться одновременно с существующей версией.

Volvo готовит к выпуску новую версию XC90
Фото: Car.ruCar.ru

Будущий автомобиль Volvo XC90 2023 года будет полностью электрическим. Директор компании заявил о том, что существующая версия с двигателем внутреннего сгорания останется в продаже, чтобы удовлетворить спрос на рынках Китая и США. Будущее обновление компании должно случиться уже в текущем году. Существующую версию кроссовера существенно модернизируют.

Эксперты говорят о том, что сделать машину полностью электрической будет довольно рискованным шагом, учитывая существующие позиции автомобиля на рынке.

В компании заявили о сохранении в продаже существующей версии с бензиновым мотором. Также планируется дальше улучшать существующую версию, добавляя новую техническую начинку. Известно, что автомобиль XC90 входил в топ самых продаваемых автомобилей компании за прошедший год. Количество продаж данного транспортного средства превысило 100 тысяч. Линейка автомобилей представлена вариантом с гибридным мотором, что увеличивает эффективность, из-за этого в компании не планируют отказываться от данной модели.

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