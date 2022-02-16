Nissan готовит субкомпактный бюджетный электромобиль

Японская компания Nissan готовится представить новый субкомпактный хэтчбек на электрической тяге Sakura. Фото тщательно оклеенных маскировочной пленкой рабочих прототипов машины разместили на сайте Autohome.com.cn.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Nissan Sakura относится к классу кей-каров, автомобилей для приобретения которых в Японии не требуется покупка парковочного места, и поэтому его габариты не превысят максимально допустимые 3,4 м в длину и 1,5 м в ширину.

Несмотря на сбивающую с толку черно-белую виниловую пленку, которой оклеен кузов, видно, что Sakura по компоновке и пропорциям кузова повторяет концепт-кар Nissan IMk, представленный на автосалоне в Токио в 2019 году.

Что касается технической части, Nissan Sakura, по предварительной информации, получит электрическую силовую установку с тяговой батареей достаточной емкости для преодоления при 100-проценттном заряде до 300 км. Дебют машины ожидается на этой неделе.