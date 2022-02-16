Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
58 минут назад

Nissan готовит субкомпактный бюджетный электромобиль

Российская Газета

Японская компания Nissan готовится представить новый субкомпактный хэтчбек на электрической тяге Sakura. Фото тщательно оклеенных маскировочной пленкой рабочих прототипов машины разместили на сайте Autohome.com.cn.

Nissan готовит субкомпактный бюджетный электромобиль
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Nissan Sakura относится к классу кей-каров, автомобилей для приобретения которых в Японии не требуется покупка парковочного места, и поэтому его габариты не превысят максимально допустимые 3,4 м в длину и 1,5 м в ширину.

Несмотря на сбивающую с толку черно-белую виниловую пленку, которой оклеен кузов, видно, что Sakura по компоновке и пропорциям кузова повторяет концепт-кар Nissan IMk, представленный на автосалоне в Токио в 2019 году.

Что касается технической части, Nissan Sakura, по предварительной информации, получит электрическую силовую установку с тяговой батареей достаточной емкости для преодоления при 100-проценттном заряде до 300 км. Дебют машины ожидается на этой неделе.

Возможно, Nissan Sakura будут предлагать и за пределами Японии - в таком случае он составит конкуренцию модели Wuling Mini EV, которая по итогам 2021 года заняла вторую строчку в списке самых продаваемых новых электромобилей в мире (разошелся тиражом 470 тысяч единиц). Первую строчку в 2021 году занял американский седан Tesla Model 3 (около 600 тысяч реализованных машин).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители