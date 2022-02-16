Nissan готовит субкомпактный бюджетный электромобиль

Японская компания Nissan готовится представить новый субкомпактный хэтчбек на электрической тяге Sakura. Фото тщательно оклеенных маскировочной пленкой рабочих прототипов машины разместили на сайте Autohome.com.cn.
Nissan Sakura относится к классу кей-каров, автомобилей для приобретения которых в Японии не требуется покупка парковочного места, и поэтому его габариты не превысят максимально допустимые 3,4 м в длину и 1,5 м в ширину.
Несмотря на сбивающую с толку черно-белую виниловую пленку, которой оклеен кузов, видно, что Sakura по компоновке и пропорциям кузова повторяет концепт-кар Nissan IMk, представленный на автосалоне в Токио в 2019 году.
Что касается технической части, Nissan Sakura, по предварительной информации, получит электрическую силовую установку с тяговой батареей достаточной емкости для преодоления при 100-проценттном заряде до 300 км. Дебют машины ожидается на этой неделе.
Возможно, Nissan Sakura будут предлагать и за пределами Японии - в таком случае он составит конкуренцию модели Wuling Mini EV, которая по итогам 2021 года заняла вторую строчку в списке самых продаваемых новых электромобилей в мире (разошелся тиражом 470 тысяч единиц). Первую строчку в 2021 году занял американский седан Tesla Model 3 (около 600 тысяч реализованных машин).