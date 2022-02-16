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47 минут назад

Maserati показала новый кроссовер

Wroom.ru

Компания Maserati опубликовала фотографии нового кроссовера Grecale, премьера которого должна была состояться в ноябре прошлого года, но была отложена из-за дефицита микрочипов.

Maserati показала новый кроссовер
Фото: Maserati Maserati

Несмотря на камуфляж, на машине можно разглядеть фары, фонари, решётку радиатора, линию остекления. Ранее фотошпионам также удалось запечатлеть салон кроссовера, который получит классические часы, сенсорный блок микроклимата и шайбу выбора ездовых настроек на руле.

Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com

Автомобиль Maserati Grecale будет оснащаться четырёх- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, также гамма будет включать гибридные и электрические версии. Официальный дебют модели намечен на 22 марта.

Maserati

Недавно марка Maserati возобновила поставки машин в Россию после двухлетнего перерыва. В модельном ряду остался только один автомобиль.

Maserati
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