Maserati показала новый кроссовер

Компания Maserati опубликовала фотографии нового кроссовера Grecale, премьера которого должна была состояться в ноябре прошлого года, но была отложена из-за дефицита микрочипов.

Фото: Maserati Maserati

Несмотря на камуфляж, на машине можно разглядеть фары, фонари, решётку радиатора, линию остекления. Ранее фотошпионам также удалось запечатлеть салон кроссовера, который получит классические часы, сенсорный блок микроклимата и шайбу выбора ездовых настроек на руле.

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Автомобиль Maserati Grecale будет оснащаться четырёх- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, также гамма будет включать гибридные и электрические версии. Официальный дебют модели намечен на 22 марта.

Maserati

Недавно марка Maserati возобновила поставки машин в Россию после двухлетнего перерыва. В модельном ряду остался только один автомобиль.