Как правильно настроить зеркала заднего вида

Опытных автолюбителей можно узнать по уверенным движениям и ловким маневрам в потоке машин, но и они допускают ошибки при регулировке зеркал заднего вида. Эксперты указали на типичные заблуждения при настройке данных элементов.

Зеркала обеспечивает хороший обзор и позволяют контролировать ситуацию позади автомобиля, в таком случае водителю не нужно вращать головой. Вместе с тем их необходимо правильно выставить. Многие автовладельцы ошибаются в последовательности действий. Вначале следует отрегулировать сиденье, и лишь затем подстроить под себя зеркала.

Второй ошибкой является любование отражением боковой части кузова своей машины в левом и правом зеркалах, получая удовольствие от его размеров. В таком случае восприятие информации искажается, а боковые обзоры сужаются.

Ещё одним заблуждением является неправильный наклон зеркал. Нужно выставить их так, чтобы линия горизонта находилась на 2/3 от нижнего среза зеркала, небо должно при этом занимать 1/3 отражающей поверхности.

Следующей ошибкой является игнорирование необходимости настраивать элементы на все случаи жизни. Некоторые в ходе парковки нагибают зеркальную поверхность вниз, чтобы видеть разметку и быстрее припарковаться.