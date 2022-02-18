Обновленный Kia Seltos проходит зимние тесты в Скандинавии

Обновленный корейский кроссовер Kia Seltos продолжает проходить тестовые испытания, позволяющих оценить все обновления модели в сравнении с предшественником.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Тестирование транспортного средства производитель осуществляет на дорогах Скандинавии. Несмотря на защитный камуфляж можно сказать о том, что модель отличается передним бампером, увеличенным дорожным просветом и большой решеткой радиатора, а также новой светодиодной головной оптикой.

Motor1.com

В салоне будет использован качественный отделочный материал, а также натуральная кожа для отделки более дорогих комплектаций. Также в интерьере применен мягкий пластик, который не доставляет никаких посторонних звуков и скрипов во время движения. Особенностью салона становится вместительность и большое багажное отделение.

Kia Seltos создан на современной модульной платформе. Под капотом установлен 1,6 или 2,0 литровый турбированный мотор, работающий в паре с механической или автоматической коробкой передач, а также передним или полным приводом.