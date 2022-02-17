Обгон завершен через сплошную линию: как грамотно ответить инспектору

Если водитель совершил обгон следующей впереди машины путём пересечения сплошной линии и данный маневр увидел инспектор ДПС, то сотруднику дорожной полиции нужно грамотно ответить. Эксперты подсказали, как правильно это сделать во избежание штрафа.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Любому автовладельцу важно двигаться с уверенностью, что он легко обойдёт дорожные препятствия, используя маневр обгона. Чтобы совершить его, необходимо перестроиться на другую полосу. Иногда приходится выезжать на «встречку», которая отделена специальной разметкой. Она различна в ряде случаев, всё зависит от её предназначения. Разметка определяет возможность перестроиться или обойти машины, которые двигаются впереди.

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В том случае, если автомобилей много, водитель вынужден нарушать ПДД и завершать обгон приходится через сплошную линию. Порой разметка видна нечётко, в таком случае нужно это доказать инспектору.

Следует проанализировать, является ли в конкретном случае завершение обгона через сплошную линию нарушением ПДД.

Нанесенная на дорожное полотно белая линия разделяет встречные потоки автомобилей, её пересекать нельзя. Прерывистую полосу, разделяющую потоки, пресекать можно.

Прерывистая линия меняется на длинные штрихи, означающие, что вскоре начнётся сплошная. Пересекать такие пунктиры разрешается. Возможность обгона можно также оценить, если ориентироваться на специальные дорожные знаки. Три из них: 3.21, 3.31 и 3.23, разрешают маневр обгона.

Завершение данного маневра через сплошную линию, начинающуюся после длинных пунктиров, оправдан, если в ходе съезда на свою полосу автовладелец сталкивается с препятствием. Речь идёт о ДТП или сломавшейся машине. В таком случае он вынужден завершить маневр, пересекая сплошную линию.

Чтобы доказать свою правоту, надо опираться на конкретную ситуацию, которая привела к необходимости завершения маневра через сплошную линию. Оправдать свои действия водитель может, сославшись на ненадлежащее состояние дорожного полотна, из-за которого обзор был ограниченным. В ряде случаев речь идёт о наезде на линию одним колесом. Часть разметки может быть стёрта и плохо просматриваться.