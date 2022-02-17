Какие иномарки востребованы на «вторичке»

Самыми популярными автомобилями с пробегом в 2021 году стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio, причем первая тройка по сравнению с 2020-м не изменилась. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто», исследование поступило в редакцию «Газеты.Ru».

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Наиболее востребованной иномаркой с пробегом по итогам прошлого года стал Ford Focus со средней ценой в 365 тыс. рублей. На долю модели приходится 2,3% от всех продаж подержанных машин в России. Следом идет Hyundai Solaris со средней ценой в 606 тыс. рублей и долей 1,9%, а также Kia Rio — 620 тыс. руб. и доля 1,8%.

Продажи иномарок с пробегом в 2021-м выросли на 5% по сравнению с 2020 годом. На долю иномарок пришлось 69% от всего рынка. Чаще всего жители страны покупали подержанные автомобили брендов из Японии, Германии и США, отметили эксперты.

Цены на «вторичке» продолжают расти: в январе по сравнению с декабрем они увеличились почти на 10%, а за год выросли в среднем на 60%. В регионах машины дорожают сильнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах выбор на вторичном рынке богаче, а динамика цен сильно зависит от возраста продаваемых машин — читайте подробности в материале «Газеты.Ru».