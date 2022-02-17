Nissan поднял цены в России второй раз за месяц

Компания Nissan во второй раз за февраль подняла цены почти на весь модельный ряд, сообщают «Автоновости дня». Автомобили подорожали на сумму от 13 тыс. до 74 тыс. рублей, или на 0,6-3,2%.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Самая доступная модель бренда, внедорожник Terrano, во всех комплектациях выросла в цене на 20 тыс. рублей и теперь стоит от 1 млн 262 тыс. руб. Компактный кроссовер Qashqai подорожал во всех комплектациях, кроме базовой (плюс 13-73 тыс. руб.), сейчас за него просят минимум 1 млн 697 тыс. руб.

В зависимости от комплектации прибавка к цене кроссовера X-Trail варьируется от 44 до 74 тыс. рублей, после первого февральского подорожания его РРЦ составила 2 млн 42 тыс. руб. Наконец, кроссовер Murano во всех комплектациях вырос в цене на 40 тыс. рублей (от 3 млн 269 тыс. руб.).

Единственной моделью, чьи цены не изменились, стал внедорожник Pathfinder нового поколения, продажи которого стартовали 15 февраля.