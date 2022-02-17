Volkswagen анонсировал появление новых электрических пикапов и седанов

Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen анонсировало выпуск новых электрифицированных пикапов и седанов, которые в ближайшее время появятся на мировом рынке. Машины также будут представлены и в России.

Электрифицированные транспортные средства немецкого концерна должны стать одними из самых безопасных, учитывая тот факт, что производитель всегда уделяет внимание этим особенностям.

Оснащение электрокаров будет одним из самых высокопроизводительным, так как в перечень войдет большое количество дополнительных опций, которыми можно будет управлять благодаря большому экрану мультимедийной системы.

Для создания электрифицированных машин будет использована платформа MEB, которая будет специально доработана для создания автомобилей, оснащенных электродвигателем. Чтобы перейти на выпуск только электрифицированных транспортных средств, производитель планирует делать большие инвестиции, которые позволят модернизировать линии сборки электрокаров.