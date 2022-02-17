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3 часа назад

Volkswagen анонсировал появление новых электрических пикапов и седанов

Car.ru

Руководство немецкого автомобильного концерна Volkswagen анонсировало выпуск новых электрифицированных пикапов и седанов, которые в ближайшее время появятся на мировом рынке. Машины также будут представлены и в России.

Volkswagen анонсировал появление новых электрических пикапов и седанов
Фото: Car.ruCar.ru

Электрифицированные транспортные средства немецкого концерна должны стать одними из самых безопасных, учитывая тот факт, что производитель всегда уделяет внимание этим особенностям.

Оснащение электрокаров будет одним из самых высокопроизводительным, так как в перечень войдет большое количество дополнительных опций, которыми можно будет управлять благодаря большому экрану мультимедийной системы.

Для создания электрифицированных машин будет использована платформа MEB, которая будет специально доработана для создания автомобилей, оснащенных электродвигателем. Чтобы перейти на выпуск только электрифицированных транспортных средств, производитель планирует делать большие инвестиции, которые позволят модернизировать линии сборки электрокаров.

Volkswagen представил концепцию ID.Life на автосалоне в Мюнхене в прошлом году. Именно она будет первым новым серийным электромобилем марки. Стоимость этого автомобиля составит 20 000 евро или 1,7 млн рублей. Серийное производство запланировано на 2025 год. Вот только в России модель появится не ранее 2030 года.

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