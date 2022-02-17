Porsche представила новый кроссовер 2023 года

Руководство автомобильного концерна Porsche, специализирующегося на выпуске электрифицированных машин, готовится представить новый кроссовер, носящий название Macan T. По предварительным данным, презентация запланирована на начало следующего года.

Главным обновлением паркетника становятся улучшенные показатели динамики, которая гарантирует плавный и уверенный разгон, а также быстрое и эффективное торможение.

Именно этот автомобиль является самой продаваемой моделью марки на мировом рынке. В России Porsche Macan также пользуется спросом.

Под капотом находится 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 261 лошадиная сила. Вместе с ним работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть задним или полным.

Известно, что разгон до 100 километров в час составляет 4,7 секунды, а максимальная скорость 200 километров в час.

Автомобиль будет оснащен продвинутой системой мультимедиа, которая носит название Active Suspension Management. Подобная мультимедийная система устанавливается во все популярные машины Porsche.