Вредные советы: чего не следует делать со своим автомобилем

Далеко не каждый автовладелец разбирается во всех тонкостях обслуживания своей машины. Поэтому многие прислушиваются к советам более опытных автомобилистов. Но далеко не все из этих рекомендаций являются полезными, а некоторые могут вовсе нанести вред.
Оптимальным решением будет придерживаться нормы, тогда вы не только обеспечите умеренный расход топлива, но и износ шины будет равномерным. А вот перекачанные колеса могут негативно влиять на подвеску.
Щетки стеклоочистителей не могут служит вечно, причем речь не только про резинки, но и про всю конструкцию, обращает внимание портал 100km. Если 1-2 раза замена резинок вас выручит, то рано или поздно сама конструкция "дворников" перестанет справляться с задачей.
Чтобы получить улучшенный эффект, рекомендуется использовать качественное масло, состав которого уже включает в себя все необходимые присадки. Крайне нежелательно заниматься самостоятельным смешиванием "чудодейственных" жидкостей.
Пожалуй, это самый глупый совет, который можно услышать. Такая поездка может грозить не только гидроударом двигателю, но и возможностью уйти в неконтролируемый занос.
Во-первых, вода не так хорошо справляется с загрязнениями. Во-вторых, она нагревается на жаре и может оставлять известковые отложения на магистралях и форсунках стеклоомывателя. Если использовалась жесткая вода, то форсунки вовсе могут забиться солями.