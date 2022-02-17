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3 часа назад

Вредные советы: чего не следует делать со своим автомобилем

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Далеко не каждый автовладелец разбирается во всех тонкостях обслуживания своей машины. Поэтому многие прислушиваются к советам более опытных автомобилистов. Но далеко не все из этих рекомендаций являются полезными, а некоторые могут вовсе нанести вред.

Вредные советы: чего не следует делать со своим автомобилем
Фото: ПрофильПрофиль

Посильнее накачайте шины, чтобы снизить расход топлива

Оптимальным решением будет придерживаться нормы, тогда вы не только обеспечите умеренный расход топлива, но и износ шины будет равномерным. А вот перекачанные колеса могут негативно влиять на подвеску.

На замене "дворников" можно сэкономить

Щетки стеклоочистителей не могут служит вечно, причем речь не только про резинки, но и про всю конструкцию, обращает внимание портал 100km. Если 1-2 раза замена резинок вас выручит, то рано или поздно сама конструкция "дворников" перестанет справляться с задачей.

Без присадок не обойтись

Чтобы получить улучшенный эффект, рекомендуется использовать качественное масло, состав которого уже включает в себя все необходимые присадки. Крайне нежелательно заниматься самостоятельным смешиванием "чудодейственных" жидкостей.

Промчитесь по луже, чтобы смыть грязь

Пожалуй, это самый глупый совет, который можно услышать. Такая поездка может грозить не только гидроударом двигателю, но и возможностью уйти в неконтролируемый занос.

Летом можно заливать в бачок стеклоомывателя воду

Во-первых, вода не так хорошо справляется с загрязнениями. Во-вторых, она нагревается на жаре и может оставлять известковые отложения на магистралях и форсунках стеклоомывателя. Если использовалась жесткая вода, то форсунки вовсе могут забиться солями.

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