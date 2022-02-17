Почему дороги посыпают то реагентами, то солью?

Тема, которая волнует почти всех автомобилистов в зимний сезон - реагенты на дорожном полотне. Многие отмечают, что после холодного времени года кузов транспортного средства находится не в лучшем состоянии - очаги коррозии разрастаются, а на поверхности появляются дополнительные дефекты. Но насколько негативно реагенты сказываются на состоянии ЛКП автомобилей? И почему в разных регионах используются различные химические составы?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Антон Новодережкин/ТАСС

Автомобилисты в Москве отмечают, что дороги в зимний сезон посыпаются реагентами. Во многих регионах данный химический состав заменяется обычной солью. Почему наблюдается такая разница? В аппарате Ассоциации зимнего содержания дорог прокомментировали данную ситуацию.

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Дело в том, что соль всегда выступала в качестве более дешевого средства в борьбе с гололедом. Поэтому к ее использованию прибегают во многих регионах именно с целью экономии.

Соль, действительно, эффективно борется со льдом, но имеет целый ряд недостатков, которые в первую очередь отмечают владельцы транспортных средств. Дело в том, что она имеет высокую коррозийную активность, из-за чего поверхность автомобиля начинает быстро покрываться ржавчиной. Если же рассматривать современные реагенты, которые используются не на всех дорогах, в их составе есть специальные ингибиторы. Последние в 2 раза медленнее оказывают воздействие на металл - почти так же, как обычные вода или снег.

В России использовать реагенты стараются в городах миллионниках, но не в таком большом объеме, как в Москве. Напомним, что столица России полностью перешла на использование данного химического средства еще в 2011 году. В городах, которые отличаются меньшей численностью населения, тоже постепенно переходят на реагенты, но в некоторой доле используют и соль - самый дешевый материал. Объясняется это отсутствием финансового запаса и современного оборудования - для этой задачи требуется специальная техника.

Реагенты, которыми обрабатываются дороги и тротуары в Москве, имеют в составе 70% мраморной крошки. Остальные 30% приходятся на некоторые виды соли. Об использовании реагентов переживают не только автомобилисты, но и обычные пешеходы. Главная неприятность, с которой приходится сталкиваться в зимний сезон - на обуви появляются белые разводы, которые портят внешний вид и не всегда убираются. Однако в ведомстве отметили, что самую вредную для обуви соль исключили из противогололедных материалов еще 5 лет назад. Более безопасным в этом отношении средством является формиат натрия. Но у него есть недостаток - высокая стоимость. Поэтому используют его преимущественно в аэропортах.