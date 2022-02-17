Можно ли прямо в машине зарядить севший аккумулятор?

Отсутствие регулярного контроля может стать причиной недозаряда штатного стартерного аккумулятора. Если АКБ нужно зарядить от внешнего зарядного устройства, нужно ли отключать его (аккумулятор) от бортовой сети?

Современные автомобили оснащены множеством различных датчиков, а также других "умных систем". Все это оборудование должно постоянно получать электропитание. Поэтому, отключать просто так провода от аккумулятора нельзя. Ведь тогда собьются системные настройки.

Можно ли заряжать АКБ прямо на штатном месте? Можно. Только необходимо учесть ряд важных моментов.

Для зарядки аккумулятора непосредственно в самом автомобиле следует использовать только сертифицированное зарядное устройство с ограничением верхнего порога напряжения.

Дело в том, что бортовая сеть и оборудование, которое от нее питается, рассчитаны на 15В максимум. Если напряжение выше, это может быть губительно для автомобильной электроники.

Второй момент. Устанавливая ток заряда, выбирайте по максимуму 1/20 ёмкости аккумулятора. Т.е., если АКБ имеет ёмкость 60 Ач, то ток заряда нужно установить максимум на 3А.