Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+14° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
4 часа назад

Можно ли прямо в машине зарядить севший аккумулятор?

Car.ru

Отсутствие регулярного контроля может стать причиной недозаряда штатного стартерного аккумулятора. Если АКБ нужно зарядить от внешнего зарядного устройства, нужно ли отключать его (аккумулятор) от бортовой сети?

Можно ли прямо в машине зарядить севший аккумулятор?
Фото: Car.ruCar.ru

Современные автомобили оснащены множеством различных датчиков, а также других "умных систем". Все это оборудование должно постоянно получать электропитание. Поэтому, отключать просто так провода от аккумулятора нельзя. Ведь тогда собьются системные настройки.

Можно ли заряжать АКБ прямо на штатном месте? Можно. Только необходимо учесть ряд важных моментов.

Для зарядки аккумулятора непосредственно в самом автомобиле следует использовать только сертифицированное зарядное устройство с ограничением верхнего порога напряжения.

Дело в том, что бортовая сеть и оборудование, которое от нее питается, рассчитаны на 15В максимум. Если напряжение выше, это может быть губительно для автомобильной электроники.

Второй момент. Устанавливая ток заряда, выбирайте по максимуму 1/20 ёмкости аккумулятора. Т.е., если АКБ имеет ёмкость 60 Ач, то ток заряда нужно установить максимум на 3А.

Это делается для того, чтобы электролит во время заряда не сильно "кипел". Иначе, кислотный раствор выделится на корпусе аккумулятора. А далее возможно его попадания на другое оборудование, расположенное в подкапотном пространстве.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители