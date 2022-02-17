Владелец топовой Tesla рассказал всю правду о качестве электромобиля

Райан Шоу купил Tesla Model S Plaid, являющуюся флагманской модификацией в линейке модели, в сентябре 2021 года. С тех пор он проехал на машине более 8.5 тысяч километров и поделился своими впечатлениями. Есть как плюсы, так и минусы.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В числе плюсов Райан отмечает салон Model S Plaid, который отличается от большинства автомобилей, представленных на рынке: руль в форме штурвала не вызывает нареканий, качество материалов и самой сборки хорошее, а мультимедиа просто великолепна. Наряду с огромным количеством плюсов у Model S Plaid есть и ряд недостатков, которые Райана Шоу, заплатившего за машину 130 тысяч долларов, откровенно расстроили и вызвали недоумение.

Так, владелец флагманского электрокара Tesla отмечает, что на боковых стёклах он обнаружил остатки клея, дверные ручки были установлены криво, подлокотник скрипел, при повороте направо в районе водительского сиденья раздавался какой-то "странный звук", коврик со стороны пассажира был порван. Также Райан говорит, что система слежения за "мёртвыми" зонами выводит изображение на центральную часть приборной панели, что не так удобно, как это реализовано на Hyundai и Kia - картинка отображается в одном из циферблатов, ещё новоиспечённого владельца расстроила штатная аудиосистема.