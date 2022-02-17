Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+11° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
31 минуту назад

Владелец топовой Tesla рассказал всю правду о качестве электромобиля

Российская Газета

Райан Шоу купил Tesla Model S Plaid, являющуюся флагманской модификацией в линейке модели, в сентябре 2021 года. С тех пор он проехал на машине более 8.5 тысяч километров и поделился своими впечатлениями. Есть как плюсы, так и минусы.

Владелец топовой Tesla рассказал всю правду о качестве электромобиля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В числе плюсов Райан отмечает салон Model S Plaid, который отличается от большинства автомобилей, представленных на рынке: руль в форме штурвала не вызывает нареканий, качество материалов и самой сборки хорошее, а мультимедиа просто великолепна. Наряду с огромным количеством плюсов у Model S Plaid есть и ряд недостатков, которые Райана Шоу, заплатившего за машину 130 тысяч долларов, откровенно расстроили и вызвали недоумение.

Так, владелец флагманского электрокара Tesla отмечает, что на боковых стёклах он обнаружил остатки клея, дверные ручки были установлены криво, подлокотник скрипел, при повороте направо в районе водительского сиденья раздавался какой-то "странный звук", коврик со стороны пассажира был порван. Также Райан говорит, что система слежения за "мёртвыми" зонами выводит изображение на центральную часть приборной панели, что не так удобно, как это реализовано на Hyundai и Kia - картинка отображается в одном из циферблатов, ещё новоиспечённого владельца расстроила штатная аудиосистема.

Ранее Tesla Model S Plaid была разобрана профессиональным инженером, который выдал своё резюме относительно решений, применённых на электрокаре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители