Спрос на автомобили Lada в Европе вырос в полтора раза

В Европе вновь зафиксирована вспышка интереса к автомобилям Lada. В числовом выражении продажи невелики: за январь 2022 года на территории стран Европейского союза было продано всего 154 экземпляра – на 152,5 процента больше, чем за тот же месяц минувшего года. Такие данные содержатся в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Рост продаж последовал за прошлогодним падением: по итогам 2021 года спрос снизился на 22,9 процента по сравнению с 2020-м, до 1577 экземпляров.

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Реализацией продукции АвтоВАЗа в Европе занимаются «серые» дилеры, которые закупают машины в России и самостоятельно ввозят на территорию Европы. Сам отечественный автогигант свернул продажи еще в 2019 году из-за ужесточившихся эконорм, которым Lada не соответствуют. Модернизацию двигателей, которая позволила бы остаться на рынке, на АвтоВАЗе сочли слишком затратной.

Летом 2020 года европейские любители Lada – а именно, внедорожника Niva Legend (4x4) – запустили петиции с требованием возобновить продажи. Их опубликовал руководитель немецкой компании Lada Deutschland Дитер Трзаска, который отметил, что за 40 лет присутствия «Лады» полюбились многим на западе. Кроме этого, на территории Евросоюза открылось множество дилерских центров Lada.