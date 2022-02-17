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4 часа назад

Каким мог получиться полноприводный ВАЗ-2104 Кросс

Wroom.ru

Канадский дизайнер поработал в жанре «альтернативной истории», представив, как мог бы выглядеть полноприводный универсал на базе отечественной «четвёрки».

Каким мог получиться полноприводный ВАЗ-2104 Кросс
Фото: WroomWroom

Сейчас разнообразные кросс-версии (с полным приводом или без) есть у многих универсалов, а в конце прошлого века такие машины были экзотикой. У модели ВАЗ-2104, естественно, тоже не было никакого внедорожного варианта.

Вымышленный автомобиль на этих иллюстрациях выглядит вполне гармонично: полноприводное шасси на агрегатах «Нивы», увеличенный дорожный просвет и характерный багажник на крыше. Мечта небогатого дачника! Дополняют образ чёрные бамперы и накладки на колёсные арки.

Wroom

Между прочим, именно Советский Союз стал своего рода изобретателем жанра полноприводных универсалов. Ещё в 1959 году инженеры создали «Москвич-411», легковой универсал с несущим кузовом, на много лет опередив моду на кроссоверы и внедорожники. Правда, массовой та машина так и не стала.

А вот сам АвтоВАЗ занялся кросс-универсалами в 2000 году, сделав полноприводный ВАЗ-2111. Этот проект так и остался на стадии эксперимента, не получив продолжения.

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