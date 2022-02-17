На каких авто зимой лучше закрыть решетку радиатора?

Традиция закрывать радиаторную решетку на зиму пришла к нам с советских времён. Зимы, как известно, у нас в стране бывают весьма суровые. Для того чтобы силовой агрегат в морозную погоду мог нормально прогреться и устанавливали эти "заслонки". Насколько это актуально теперь?

Фото: Car.ru Car.ru

Современные автомобили оснащены "умной" электроникой, которая, в том числе, контролирует температурные режимы. И если за бортом не ниже десяти градусов по Цельсию, то в установке той самой "заслонки" нет никакого смысла.

А вот когда на улице устойчиво держится мороз под 30 градусов, то тут все же приходится вмешиваться в процесс.

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Самый простой способ перекрыть поток холодного воздуха к радиатору - это установить картонку. Но смотрится такая доработка весьма неэстетично. Для изготовления более стильной "заслонки" можно использовать, к примеру, фольгированный полипропилен.

Но лучше всего будет смотреться вставка заводского исполнения. Она будет рассчитана на конкретную модель. А значит "сядет" на место и будет выполнять свою главную функцию.

Но такое изделие обойдется существенно дороже самодельной "заслонки". Хотя это будет некритическая сумма.