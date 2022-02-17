На каких авто зимой лучше закрыть решетку радиатора?

Традиция закрывать радиаторную решетку на зиму пришла к нам с советских времён. Зимы, как известно, у нас в стране бывают весьма суровые. Для того чтобы силовой агрегат в морозную погоду мог нормально прогреться и устанавливали эти "заслонки". Насколько это актуально теперь?
Современные автомобили оснащены "умной" электроникой, которая, в том числе, контролирует температурные режимы. И если за бортом не ниже десяти градусов по Цельсию, то в установке той самой "заслонки" нет никакого смысла.
А вот когда на улице устойчиво держится мороз под 30 градусов, то тут все же приходится вмешиваться в процесс.
Самый простой способ перекрыть поток холодного воздуха к радиатору - это установить картонку. Но смотрится такая доработка весьма неэстетично. Для изготовления более стильной "заслонки" можно использовать, к примеру, фольгированный полипропилен.
Но лучше всего будет смотреться вставка заводского исполнения. Она будет рассчитана на конкретную модель. А значит "сядет" на место и будет выполнять свою главную функцию.
Но такое изделие обойдется существенно дороже самодельной "заслонки". Хотя это будет некритическая сумма.
Но если вы решите изготавливать "заслонку" самостоятельно, выбирайте для этого материалы, которые не поддерживают горение. Иначе под капотом авто может возникнуть пожар.