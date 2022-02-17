Volkswagen намекнул на возрождение Beetle

Руководитель VW Group Герберт Диесс принял участие в сессии вопросов и ответов Ask Me Anything на Reddit, а Motor1.com выбрал самое интересное: намеки на возвращение культового Beetle и на разработку большого пикапа, который составит конкуренцию Ford F-150 Lightning, а также информацию о микроавтобусе ID.Buzz. Помимо всего перечисленного, Диесс подтвердил скорое появление большого электрического седана.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Отвечая на вопрос о возрождении культовой модели Beetle, производство которой свернули в 2019 году, Диесс не стал сходу отрицать такой проект. Напротив, он заявил, что актуальная платформа MEB, предназначенная для электрокаров, «допускает разработку эмоциональных моделей». Это расценили как намек на возможное появление электрического «Жука» в будущем.

ID. Buzz

Не обошли вниманием и другую культовую модель Volkswagen — оригинальный Type 2, «современным переосмыслением» которого станет ID. Buzz (премьера назначена на 9 марта этого года). Диесс повторил слова главы Volkswagen Ральфа Брандштеттера о том, что новинка станет «самой эмоциональной из электрических моделей марки» и «будет играть ключевую роль в новой линейке батарейных автомобилей для энтузиастов».

Известно, что в основе серийного ID. Buzz лежит упомянутая «тележка» MEB и для него предложат в том числе двухмоторные силовые установки. Также электромобилю обещают два варианта батарей емкостью 82 либо 111 киловатт-часа.

В словах Герберта Диесса также нашли намек на возможную разработку электрического пикапа, который смог бы составить конкуренцию F-150 Lightning на североамериканском рынке. Как минимум глава немецкого концерна назвал создание такой модели «хорошей идеей».