Volkswagen намекнул на возрождение Beetle

Руководитель VW Group Герберт Диесс принял участие в сессии вопросов и ответов Ask Me Anything на Reddit, а Motor1.com выбрал самое интересное: намеки на возвращение культового Beetle и на разработку большого пикапа, который составит конкуренцию Ford F-150 Lightning, а также информацию о микроавтобусе ID.Buzz. Помимо всего перечисленного, Диесс подтвердил скорое появление большого электрического седана.