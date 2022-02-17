Объявлены рублевые цены на новые Audi RS 3 и RS 3 Sportback

Российский офис Audi объявил о начале приема заказов на седан и хэтчбек RS 3 нового поколения. В России новинки предложат с двигателем 2.5 TFSI мощностью 400 лошадиных сил, полным приводом и семиступенчатым преселективным «роботом». Для моделей заявлены 10 цветов кузова (включая два эксклюзивных), режим дрифта и широкий выбор опций. Рекомендованные розничные цены на RS 3 и RS 3 Sportback начинаются от 5 800 000 рублей.

Фото: © Audi © Audi

Audi RS 3 и RS 3 Sportback нового поколения дебютировали осенью прошлого года в Германии, а уже в феврале российское представительство открыло прием заказов на нашем рынке. Со сменой поколения хэтчбек и седан сохранили пятицилиндровый турбомотор TFSI объемом 2,5 литра, его отдача теперь составляет 400 лошадиных сил. Заявленное время разгона до «сотни» — 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час (опционально ограничитель можно сдвинуть на 290 километров в час).

Одно из важных нововведений — появление системы RS Torque Splitter, которая распределяет тягу между задними колесами и позволяет уходить в контролируемый занос (в этом случае вся тяга идет на внешнее к повороту колесо). На каждой из осей используется многодисковая фрикционная муфта с электроприводом, и за счет этого обеспечивается оптимальное распределение крутящего между передней и задней осями.

Базовым RS 3 и RS 3 Sportback положена подвеска RS Sport, а за доплату доступна адаптивная подвеска, которая постоянно регулирует жесткость каждого амортизатора в зависимости от дорожных условии и выбранного ездового режима.