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3 часа назад

Объявлены рублевые цены на новые Audi RS 3 и RS 3 Sportback

Motor.ru

Российский офис Audi объявил о начале приема заказов на седан и хэтчбек RS 3 нового поколения. В России новинки предложат с двигателем 2.5 TFSI мощностью 400 лошадиных сил, полным приводом и семиступенчатым преселективным «роботом». Для моделей заявлены 10 цветов кузова (включая два эксклюзивных), режим дрифта и широкий выбор опций. Рекомендованные розничные цены на RS 3 и RS 3 Sportback начинаются от 5 800 000 рублей.

Объявлены рублевые цены на новые Audi RS 3 и RS 3 Sportback
Фото: © Audi© Audi

Audi RS 3 и RS 3 Sportback нового поколения дебютировали осенью прошлого года в Германии, а уже в феврале российское представительство открыло прием заказов на нашем рынке. Со сменой поколения хэтчбек и седан сохранили пятицилиндровый турбомотор TFSI объемом 2,5 литра, его отдача теперь составляет 400 лошадиных сил. Заявленное время разгона до «сотни» — 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час (опционально ограничитель можно сдвинуть на 290 километров в час).

Одно из важных нововведений — появление системы RS Torque Splitter, которая распределяет тягу между задними колесами и позволяет уходить в контролируемый занос (в этом случае вся тяга идет на внешнее к повороту колесо). На каждой из осей используется многодисковая фрикционная муфта с электроприводом, и за счет этого обеспечивается оптимальное распределение крутящего между передней и задней осями.

Базовым RS 3 и RS 3 Sportback положена подвеска RS Sport, а за доплату доступна адаптивная подвеска, которая постоянно регулирует жесткость каждого амортизатора в зависимости от дорожных условии и выбранного ездового режима.

В список оснащения включены светодиодные фары и задние фонари с динамическими указателями поворота, 19-дюймовые диски, цифровая панель приборов, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Bang & Olufsen Premium, камера заднего вида и система автоматической парковки. За доплату можно заказать матричные фары, камеры кругового обзора и проекционный дисплей.

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