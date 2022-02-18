Автопром России по итогам прошлого года вырос на 9%

«АСМ холдинг» обнародовал данные о производстве автотранспортных средств в России за 2021 год. Стало известно, что за прошлый год в стране было произведено 1 566 317 автотранспортных средств (грузовых, легковых автомобилей, автобусов), что на 9,1% больше результата за 2020 год.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как стало известно «Автостат Инфо» из материалов источника объем выпуска легковых автомобилей за январь-декабрь 2021 года по отношению к январю-декабрю 2020 года вырос на 7,3% до 1 352,7 тыс. машин.

Объем производства легковых автомобилей отечественных марок за отчетный период увеличился на 4,6% и составил 385,7 тыс. шт.

По итогам прошлого года «УАЗ» увеличил объем производства на 9,5%, а LADA - на 4,4%. При этом производственные показатели у «АвтоВАЗа» упали за год на 2,5%, а у «ЛАДА Ижевск» и «ЛАДА Спорт» наоборот, выросли на 16,9% и 61,8% соответственно. Тогда как «ЧеченАвто» сократил выпуск на -31,6% за минувший год.

Производство иномарок в России выросло на 8,4% до 967,0 тыс. шт. за 2021 год. По данным отчета «АСМ холдинг», за год на автозаводах Санкт-Петербурга («Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») производственные показатели возросли на13,0%. Рост на ГК «Автотор» составил +12,9%, на предприятии «Рено Россия»:+5,2%, а завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» показал за год рост в 2,8 раза. На 6,4% за прошлый год увеличились производственные показатели на «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», на 43,1% — на «ПСМА РУС» и на 77,1% — на «Мерседес-Бенс Мануфэкчуринг Рус». Автозавод «Форд Соллерс Елабуга» нарастил производственный объем на 66%.

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России в январе-декабре 2021 года составила 71,5% (годом ранее – 70,8%).