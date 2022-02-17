Способы, которые спасут от штрафа за непристегнутый ремень

По информации, изложенной в действующей редакции ПДД, водитель и пассажиры, находящиеся в машине, обязательно пристегиваются ремнями безопасности.

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При необходимости перевозки детей, следует приобрести специальное кресло. В случае несоблюдения подобных требований сотрудниками ГИБДД будет наложен штраф.

Каждый водитель, принимающий участие в дорожном движении, должен понимать те риски, которым он подвергается. При попадании в аварийную ситуацию с непристегнутым ремнем безопасности итог может стать трагическим.

За подобное нарушение ПДД могут последовать такие наказания:

Если лицо, управляющее машиной, не пристегивается ремнем безопасности – согласно ст.12.6 КоАП на него будет наложен штраф в размере 1000 рублей;Если лицо, находящиеся в салоне автомобиля, совершает аналогичное нарушение, согласно ст. 12.29 КоАП, на него налагается штраф в размере 500 рублей. Эта законодательная норма в равной степени применяется ко всем находящимся в салоне;Перевозка детей возрастом до 12 лет должна выполняться в специальных креслах. Совершенное нарушение правил транспортировки, согласно ч.3 ст.12.23 КоАП, подразумевает штраф в размере до 3 тысяч рублей.

Самый простой способ избежать такой ситуации – сообщить инспектору, что ремень был пристегнут во время движения, и водитель только что отстегнулся. В случае его несогласия, он обязан представить свои доказательства.

В список поломок, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, включена и поломка ремня. Поэтому многие водители говорят инспектору, что ремень сломан, и машина направляется в автосервис.