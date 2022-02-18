Какие авто до 1 млн рублей можно купить в России

Психологическая отметка в 1 млн рублей пройдена уже многими моделями, которые раньше так любили покупать россияне. На сегодняшний день на российском авторынке осталось совсем мало вариантов для покупки новой машины до 1 млн рублей. При этом речь идет о рекомендованной розничной цене производителем.

Фото: © Lada © Lada

Если еще пару лет назад популярные бюджетные модели вроде Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Skoda Rapid еще можно было купить до 1 млн рублей, то сейчас таких цен нет совсем. Список новых автомобилей в России меньше этой суммы представлен только 13-ю моделями.

В первую очередь большинство автомобилей в сегменте до 1 млн рублей представлено моделями Lada. Имея на руках 1 млн рублей, можно приобрести Lada Granta, Lada Largus, Lada Xray и Lada Vesta. В основном это будут машины в минимальной комплектации, но из-за того, что дилеры накручивают цены за счет допов, найти ту же Lada Vesta до 1 млн рублей будет очень сложно.

В сегменте иномарок до 1 млн рублей можно приобрести автомобили Renault Logan и Renault Sandero, а также их кросс-версии с приставкой Stepway.

Автомобили марки Chevrolet, которые собирают в Узбекистане, уже вплотную приблизились по рекомендованным ценам к планке в 1 млн рублей, но пока не перешагнули ее. До 1 млн рублей в России стоят такие модели, как Chevrolet Cobalt, Chevrolet Nexia и Chevrolet Spark.