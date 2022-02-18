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5 часов назад

Появились шпионские фотографии салона нового MINI Countryman

Motor.ru

Компания MINI вывела на тесты новый Countryman, премьера которого состоится не раньше 2023 года. Как сообщает Motor1.com, в распоряжении которого оказались шпионские фотографии закамуфлированного прототипа, в основу модели ляжет платформа FAAR от BMW X1, а сам автомобиль станет крупнее и, вероятно, обзаведется трехдверной версией. Пока же можно рассмотреть некоторые детали салона, в который удалось заглянуть шпионам.

Появились шпионские фото салона нового MINI Countryman
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Countryman актуального второго поколения продается с 2016 года, а весной 2020-го модель пережила плановый рестайлинг в середине жизненного цикла. Сборка организована в Нидерландах. О том, что в разработку уже запущен третий Countryman, стало известно прошлой осенью: тогда сообщалось, что производство новинки перенесут в немецкий Лейпциг на завод BMW, где собирают автомобили 1-Series и 2-Series Active Tourer, причем там будут выпускать как обычный Countryman с ДВC, так и его электрифицированную версию.

Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com
Motor1.com

Ожидается, что со сменой поколения Countryman перешагнет в класс компактных кроссоверов, но при этом сохранит свой аутентичный дизайн.

Судя по снимкам интерьера, в центре передней панели расположат большой дисплей в традиционном для марки круглом обрамлении. Количество физических кнопок, следуя трендам, сведут к минимуму, а за рулем появится овальная цифровая панель приборов. Также можно заметить выдвижной проекционный дисплей и переключатель с подписью Experiences («опыт»), который, скорее всего, отвечает за выбор ездовых режимов.

Информация о моторах для Countryman третьего поколения пока не подтверждена официально. По одной из версий, модель предложат с бензиновыми и дизельными двигателями с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Ожидается и гибридный Countryman с функцией подзарядки от розетки.

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