В феврале сразу 21 компания повысила цены на автомобили

С 1 по 15 февраля 2022 года как минимум у 21 автомарки в России выросли цены на машины. Об этом сообщает «Автостат».

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Корейские Kia и Hyundai, лидеры российского рынка иномарок, увеличили стоимость у большинства своих моделей на 0,8 – 3,8% и 1,1 – 4,0% соответственно. Весь модельный ряд стал дороже у японских Mazda (на 1,8 – 2,0%) с Subaru (на 1,7 – 2,9%) и американского Cadillac (на 2,9 – 5,1%).

Отдельные модели стали дороже у немецкого Volkswagen (кроссоверы выросли в цене на 0,1 – 2,2%). У китайских Geely (на 0,9 – 1,7%) и Changan (на 4,7 – 6,3%), а также чешской Skoda (на 2,4 – 4,6%) подорожали три модели, еще две — у американской Chevrolet (на 2,9 – 3,5%).

Некоторые компании увеличили стоимость только одной модели. К примеру, немецкий Opel (Crossland; на 3,1 – 7,9%), американский Jeep (Grand Cherokee; на 3,2 – 4,0%) и японский Lexus (LC 500; на 1,1% в одной комплектации).

За январь этого года цены на автомобили повысили 30 автомобильных брендов, представленных в России. По словам эксперта, к концу года цены на машины вырастут на 15%.