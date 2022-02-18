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4 часа назад

Как проверить всю приборную панель нажатием одной кнопки

Car.ru

Далеко не все водители знают о существовании способов самостоятельной диагностики технического состояния современных автомобилей. Об одном из них сейчас пойдёт речь.

Как проверить всю приборную панель нажатием одной кнопки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приборная панель не так часто выходит из строя, как другие элементы автомобиля. Поэтому многие автолюбители могут даже не догадываться о существовании всего одной кнопки, с помощью которой можно проверить работоспособность панели приборов. А она есть у каждого автомобиля.

Речь идёт о кнопке для сброса пробега автомобиля. Мало кто знает, что нажатием на неё можно проверить исправность приборной панели. Для этого при выключенном зажигании нажмите на эту кнопку и сбросьте пробег. Затем, не отпуская кнопку, поверните ключ в замке зажигания. В этот момент все элементы приборной панели должны дать сигнал о своей работе — стрелки будут двигаться, а все значки светиться.

Если какие-то из иконок бездействуют, то это свидетельствует о их неисправности. К примеру, если не работает лампочка Check, то система не может подать сигнал водителю о неисправности в системе ДВС, а значит, не заметив поломку, водитель может попасть на крупный ремонт.

Как часто проводить такую проверку? Эксперты и опытные автовладельцы советуют проверять работоспособность приборной панели нажатием на эту заветную кнопку не реже одного раза в месяц.

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