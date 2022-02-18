Как проверить всю приборную панель нажатием одной кнопки

Далеко не все водители знают о существовании способов самостоятельной диагностики технического состояния современных автомобилей. Об одном из них сейчас пойдёт речь.
Приборная панель не так часто выходит из строя, как другие элементы автомобиля. Поэтому многие автолюбители могут даже не догадываться о существовании всего одной кнопки, с помощью которой можно проверить работоспособность панели приборов. А она есть у каждого автомобиля.
Речь идёт о кнопке для сброса пробега автомобиля. Мало кто знает, что нажатием на неё можно проверить исправность приборной панели. Для этого при выключенном зажигании нажмите на эту кнопку и сбросьте пробег. Затем, не отпуская кнопку, поверните ключ в замке зажигания. В этот момент все элементы приборной панели должны дать сигнал о своей работе — стрелки будут двигаться, а все значки светиться.
Если какие-то из иконок бездействуют, то это свидетельствует о их неисправности. К примеру, если не работает лампочка Check, то система не может подать сигнал водителю о неисправности в системе ДВС, а значит, не заметив поломку, водитель может попасть на крупный ремонт.
Как часто проводить такую проверку? Эксперты и опытные автовладельцы советуют проверять работоспособность приборной панели нажатием на эту заветную кнопку не реже одного раза в месяц.