Как проверить всю приборную панель нажатием одной кнопки

Далеко не все водители знают о существовании способов самостоятельной диагностики технического состояния современных автомобилей. Об одном из них сейчас пойдёт речь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Приборная панель не так часто выходит из строя, как другие элементы автомобиля. Поэтому многие автолюбители могут даже не догадываться о существовании всего одной кнопки, с помощью которой можно проверить работоспособность панели приборов. А она есть у каждого автомобиля.

Речь идёт о кнопке для сброса пробега автомобиля. Мало кто знает, что нажатием на неё можно проверить исправность приборной панели. Для этого при выключенном зажигании нажмите на эту кнопку и сбросьте пробег. Затем, не отпуская кнопку, поверните ключ в замке зажигания. В этот момент все элементы приборной панели должны дать сигнал о своей работе — стрелки будут двигаться, а все значки светиться.

Если какие-то из иконок бездействуют, то это свидетельствует о их неисправности. К примеру, если не работает лампочка Check, то система не может подать сигнал водителю о неисправности в системе ДВС, а значит, не заметив поломку, водитель может попасть на крупный ремонт.