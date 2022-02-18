Что бывает, если не проверять документы при покупке автомобиля

Необходимость тщательно проверять все документы при покупке автомобиля - это аксиома. Но до сих пор далеко не все следуют ей и получают кучу проблем вместо долгожданной машины.

Фото: ГИБДД Кемеровской области ГИБДД Кемеровской области

Примечательный случай рассказали в ГИБДД Кузбасса. При обычном осмотре автомобиля Nissan Sunny инспекторы обнаружили несоответствие документов. А именно - паспорт транспортного средства, который предъявил владелец, принадлежал другому автомобилю той же модели.

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Мужчина объяснил, что купил машину буквально несколько дней назад у частного лица. Подозрений продавец у него не вызвал, сервисами для проверки документов он не воспользовался. Полностью расплатившись за автомобиль, он приехал на осмотр в ГИБДД.

В итоге машина отправилась на специальную стоянку, а покупателя привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям: за отсуствие необходимых документов, страховки, а также за управление транспортным средством с нарушением правил установки регистрационных знаков. Кроме штрафа мужчине грозит лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев.

В ГИБДД напомнили правила покупки автомобиля у частных лиц.

Во-первых, покупать машины можно только у собственников или у их доверенных лиц с документально подтвержденными полномочиями. Личность продавца нужно сверить по оригиналу паспорта.

Во-вторых, обязательно нужно сверить номер и модель двигателя с тем, что указано в документах.

В-третьих, нужно насторожиться, если стоимость автомобиля явно занижена. Поведение продавца тоже может указать на вероятность последующих проблем. Если он будет нервничать, торопить, обещать подвезти оригиналы документов потом, все это должно насторожить покупателя.

В-четвертых, еще на этапе выбора автомобиля можно проверить его по базам розыска на сайте ГИБДД в разделе "Проверка автомобилей". Оптимально заключать договор купли-продаже уже после осмотра машины инспектором ГИБДД.