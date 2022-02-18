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4 часа назад

Новый электрический кроссовер Audi RSQ6 показали на изображениях в Интернете

Car.ru

Обновленный немецкий электрифицированный кроссовер Audi RSQ6 проходит тестовые испытания. Производитель пока не определился с точной датой производства, так как озвучить ее можно будет только после успешного завершения тестов.

Изображение нового электрокроссовера Audi показали в Интернете
Фото: motor.esmotor.es

При этом серийная сборка запланирована на начало 2023 года. Стоимость автомобиля пока не озвучивается. Продажа Audi RSQ6 на российском рынке тоже ожидается, но произойдет не ранее середины следующего года. Производитель уверен, что для начала активных продаж в России необходимо улучшить развитие инфраструктуры.

motor.es

RS-версия примерила головную оптику и оформление лицевой части от бампера до радиаторной решётки как у будущего Q6 e-tron. Рассматривая фотографии, представленные в Сети, можно сказать о том, что боковые воздухозаборники стали более массивными. Еще одной особенностью будущего электрифицированного кроссовера станет увеличенный дорожный просвет.

Подробные технические параметры пока не озвучиваются. Но известно, что запас хода рассчитан на 700 километров. Привод может быть задним или полным. Для отделки салона будет использована натуральная кожа, а также качественный пластик, который обеспечивает безупречный уровень шумоизоляции. Вместительное багажное отделение позволит перевозить различные грузы, в том числе и крупногабаритные.

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