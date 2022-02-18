Изображение нового электрокроссовера Audi показали в Интернете

Обновленный немецкий электрифицированный кроссовер Audi RSQ6 проходит тестовые испытания. Производитель пока не определился с точной датой производства, так как озвучить ее можно будет только после успешного завершения тестов.

Фото: motor.es motor.es

При этом серийная сборка запланирована на начало 2023 года. Стоимость автомобиля пока не озвучивается. Продажа Audi RSQ6 на российском рынке тоже ожидается, но произойдет не ранее середины следующего года. Производитель уверен, что для начала активных продаж в России необходимо улучшить развитие инфраструктуры.

motor.es

RS-версия примерила головную оптику и оформление лицевой части от бампера до радиаторной решётки как у будущего Q6 e-tron. Рассматривая фотографии, представленные в Сети, можно сказать о том, что боковые воздухозаборники стали более массивными. Еще одной особенностью будущего электрифицированного кроссовера станет увеличенный дорожный просвет.