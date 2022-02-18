Обманчива ли роскошь: стоит ли покупать БМВ Х6 с пробегом?

Даже в условиях ажиотажа на вторичном рынке за первое поколение БМВ Х6 Е71 (рестайлинг или нет – неважно) владельцы просят порой символические 800 тыс. рублей или миллион с небольшим хвостиком. За BMW! За «пятидверное купе»! За мощь и статус! Ну как тут не купиться?

Фото: АвтоКод АвтоКод

Но стоит ли вообще смотреть в сторону БМВ X6 Е71 и стоит ли его покупать, разберемся в сегодняшнем обзоре.

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С какими моторами продается BMW X6 E71

BMW X6 – один из первых представителей ныне мейнстримного жанра «кросс-купе», он же – один из последних символов жирных «нулевых» (наряду с «Кайеном» первого поколения и Hummer H2, например). Огромный, немного нелепый, во многом глупый и непозволительно мощный (по нашим временам).

За последнее – мощность – отвечали огромные моторы, которые не чета нынешним – «объемом с пакет сока». Если бензин, то не меньше трех литров (306 л. с.), а то и добрые 4,4 л (407 л. с.). Дизели поскромнее – там только три литра, но в разной форсировке – от 235 до 306 л. с.

Отдельно можно выделить сравнительно поздний гибрид, где 4,4-литровому ДВС подыгрывал электромоторчик (суммарная отдача – те же 407 л. с.). Но такие предложения реально штучные – по всей стране наберется едва ли пять-десять объявлений.

Причем набор моторов с рестайлингом 2012-го поменялся незначительно: стало меньше вариаций дизельного агрегата.

Что хорошего в премиуме: плюсы БМВ Х6

Дизельный X6 с минимумом собственников в истории и дилерским уходом – по-прежнему мощная и хорошо управляемая машина с просторным салоном и большим багажником. Она умеет комфортно и быстро перемещать из точки А в точку Б, а может некомфортно, зато еще быстрее.

Учитывая, как слабо меняется дизайн баварских машин, со старым Х6 по-прежнему можно производить впечатление – кто его там разберет, это совсем новый или не совсем новый автомобиль?

Проблема ровно одна: дизельный X6 с минимумом собственников в истории и дилерским уходом есть только у сына маминой подруги. А на рынке – перегретые и охочие до масла 4,4-литровые варианты, пусть порой и за 800 тысяч.

С какими болячками БМВ Х6 можно столкнуться

Их немало. А с учетом возраста вообще замучаешься перечислять, где и что может отвалиться.

Давайте так: что угодно и когда угодно. Даже трехлетний премиум не чужд детских болячек, а уж на горизонте «10+» там вообще – в каждом случае свой микс.

Из того, что вам расскажут в каждом «баварском» сервисе:

Бензиновые моторы капризнее – даже младший 3,0 л, который слывет самым прочным из линейки. Но и у него есть проблемы в виде слабых форсунок и насоса высокого давления. Что уж говорить про топовый 4,4-литровый, который страдает масложором – главным образом из-за закоксовски масляных каналов и залегания колец. Плюс, греется он сильнее нужного, даже если владелец не особо любит прожать «тапку». Мотор перегревается еще и от того, что мало кто следит за чистотой радиаторов охлаждения. Почти у всех автомобилей с перегретым двигателем оказывалась непроходимая пылевая шуба между радиатором охлаждения и радиатором кондиционера. В итоге нужно быть морально готовым к преждевременным заменам и / или турбины, шатунных вкладышей, а то и мотора в целом (от 200 тыс. рублей за контрактный).Найти проблемный дизель сложнее. Мотор конструктивно проще и меньше предрасположен к разного рода болячкам. «Положить» его можно откровенно паленым топливом и небрежным отношением, поэтому и ценится он выше среднего по рынку.

Из других неприятностей, с которыми неизбежно столкнешься: течи из дифференциала и активных стабилизаторов. ГУР тоже может пойти под замену, если прошлые хозяева не следили за уровнем жидкости. Зато куда меньше вопросов по части электрики и электроники. По крайней мере, было у первых владельцев. А их могло смениться от четырех до бесконечности, и каждый оставил свой неизгладимый отпечаток.

Что покажет проверка БМВ Х6

Основные проблемы БМВ Х6 всплывают еще до того, как залез под капот или поднял машину в сервисе.

Агрессивная езда с обилием штрафов (возможное препятствие на успешную постановку на учет).

Широкая и зачастую мутная география эксплуатации.

Частая смена собственников в попытке сбагрить проблемный и «уставший» экземпляр. Что это за проблемы?

Не говоря про ДТП, в которые попасть – как нечего делать: дури под капотом много, а навыков обуздать ее хватает не всем.

Беда в том, что вряд ли найдется что-то получше. По крайней мере, не сразу – и не за 1,9 миллионов. Недаром Х6 и подобные машины (тот же Cayenne I) подборщики обзывают «некропремиум». То есть оно, конечно, по-прежнему премиум, но уже не жилец…

Стоит ли покупать BMW X6

Если смотреть на BMW X6 E71, то только на бумаге. Там он по-прежнему выглядит заманчиво: быстрый, мощный, большой, вместимый. На деле даже восьмилетние представители славного премиального рода вряд ли могут спорить по отделке и оснащению с современным средним классом. Тогда, возможно, откидной монитор и блок климат-контроля для задних пассажиров смотрелся как блеск передового Luxury, но в наши дни иная Elantra в средних комплектациях выглядит богаче.