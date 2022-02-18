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4 часа назад

Самые продаваемые в России модели у «серых» дилеров

Wroom.ru

«Авторевю» подсчитало, сколько новых автомобилей ввезли в Россию так называемые «серые» дилеры в 2021 году. Речь идёт о моделях, официально не представленных на нашем рынке.

Самые продаваемые в России модели у «серых» дилеров
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Объём «серого» рынка невелик: примерно 2,5 тысяч машин по итогам прошлого года. Наибольшим спросом у покупателей пользовался электромобиль Tesla Model 3 (на фото). На втором месте — американский пикап Ram, на третьем — ещё одна Tesla, электрокроссовер Model Y.

Продажи новых автомобилей неофициальными дилерами в России в 2021 году

Модель Продано, шт.

  1. Tesla Model 3 420
  2. Ram Pickup 330
  3. Tesla Model Y 211
  4. Ford Mustang 159
  5. Nissan Leaf 122
  6. Honda Fit 79
  7. Tesla Model X 67
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