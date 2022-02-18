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3 часа назад

Кроссовер сертифицировали для продаж на нашем рынке

Motor.ru

В открытом доступе появилось одобрение типа транспортного средства на обновленный Skoda Karoq, заказы на который должны начать принимать уже в первом квартале этого года (у российских дилеров новинка появится во втором квартале). Популярный кроссовер преобразился внутри и снаружи, но в плане технической начинки остался прежним: его предложат с 1,6-литровым мотором мощностью 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбированным двигателем на 150 сил, знакомым по актуальной модели.

Обновленный Skoda Karoq готов появиться в России
Фото: © Skoda© Skoda

Глобальный дебют рестайлингового Karoq состоялся в конце ноября 2021 года. Тогда показали версию для европейского рынка: она получила синтетическую обивку сидений из переработанных пластиковых бутылок, широкий набор опций, включая матричные фары, и лишилась аналоговой приборной панели — теперь даже в базовой комплектации она цифровая.

Цифровая «приборка» упоминается и в ОТТС наряду с беспроводной зарядкой для смартфона, кнопкой запуска двигателя, адаптивным круиз-контролем, мультифункциональной камерой, системой контроля слепых зон, парковочным ассистентом и передними противотуманными фарами с системой освещения поворотов.

Обновленный Skoda Karoq

Если европейский Karoq предлагается с пятью вариантами силовых установок, то в России кроссовер, как и прежде, комплектуется всего двумя моторами на выбор: «атмосферником» 1.6 MPI либо «турбочетверкой» 1.4 TSI. Первому положена «механика», второму – автоматическая коробка передач либо «робот», а полный привод доступен только для версии с турбомотором 1.4 в связке с DSG.

Дореформенный Karoq по состоянию на середину февраля стоит от 1 705 000 рублей, а цены на обновленную модель пока не объявлены.

Karoq — вторая по популярности модель Skoda после Rapid в России. Согласно статистике продаж за январь 2022 года, россияне купили 1505 экземпляров Rapid и 1014 кроссоверов Karoq. Kodiaq занимает третью строчку по объемам продаж с показателем 718 штук.

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