Как действовать при отказе тормозов

Бывалые механики говорят: "Техника любит ласку, чистоту и смазку". В данной короткой фразе заложен глубокий смысл того, что требуется от человека для того чтобы его автомобиль трудился долго и качественно. Тормозная система - это очень важный элемент автомобиля. От ее исправности зависит безопасность водителя и пассажиров.

Но, как и любая техника, тормоза однажды могут отказать. Поэтому важно быть подготовленным к экстренной ситуации, чтобы действовать правильно, не тратя драгоценное время на эмоции.

Обнаружив, что педаль тормоза вас не слушается, следует отпустить педаль газа и трижды вдавить в пол педаль тормоза. Таким образом делается так называемая "прокачка" тормозов.

Если данное мероприятие не возымело успеха, переходим к другим способам остановить авто. Чтобы тормозить двигателем, нужно по мере снижения скорости переключать коробку на более низкую передачу.

Когда скорость будет на уровне 25-30 км/ч, можно попробовать аккуратно задействовать стояночный тормоз.

При этом стоит знать, что глушить двигатель не рекомендуется. Ведь тогда авто лишится некоторых важных функций.