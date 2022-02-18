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2 часа назад

Отказали тормоза: что делать и как не поддаться панике?

Car.ru

Бывалые механики говорят: "Техника любит ласку, чистоту и смазку". В данной короткой фразе заложен глубокий смысл того, что требуется от человека для того чтобы его автомобиль трудился долго и качественно. Тормозная система - это очень важный элемент автомобиля. От ее исправности зависит безопасность водителя и пассажиров.

Как действовать при отказе тормозов
Фото: Car.ruCar.ru

Но, как и любая техника, тормоза однажды могут отказать. Поэтому важно быть подготовленным к экстренной ситуации, чтобы действовать правильно, не тратя драгоценное время на эмоции.

Обнаружив, что педаль тормоза вас не слушается, следует отпустить педаль газа и трижды вдавить в пол педаль тормоза. Таким образом делается так называемая "прокачка" тормозов.

Если данное мероприятие не возымело успеха, переходим к другим способам остановить авто. Чтобы тормозить двигателем, нужно по мере снижения скорости переключать коробку на более низкую передачу.

Когда скорость будет на уровне 25-30 км/ч, можно попробовать аккуратно задействовать стояночный тормоз.

При этом стоит знать, что глушить двигатель не рекомендуется. Ведь тогда авто лишится некоторых важных функций.

Маневрируя с нерабочими тормозами, старайтесь держаться правой стороны дороги. Так вы обезопасите себя и других участников движения. Действуйте уверенно и четко, не позволяя панике завладеть вашим сознанием.

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