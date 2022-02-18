Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
5 часов назад

Как убрать след от наклейки со стекла?

Car.ruиещё 1

Частенько после удаления наклейки со стекла машины остаются липкие следы. Как удалить остатки наклейки и следов клея, не повредив при этом стекло машины?

Как убрать след от наклейки со стекла?
Фото: Car.ruCar.ru
Для качественной очистки стекла от следов наклейки нам понадобится пластиковая карта (банковская или скидочная), мягкая салфетка и средство для удаления клея. Последнее можно выбрать из списка на выбор:
  • Спирт;
  • Уксус;
  • Майонез;
  • Постное масло;
  • Проникающая силиконовая смазка WD-40.

На первом этапе путем использования пластиковой карты, снимаем остатки наклейки, соскребая их с поверхности стекла. Пластик не опасен и не может поцарапать стекло.

Теперь, когда от наклейки остался только липкий след, смываем его со стекла при помощи салфетки, смоченной в одном из вышеназванных веществ.

Если процесс очищения идет не так быстро, как хотелось бы, намочите обрабатываемый участок одним из выбранных средств и оставьте минут на 15. Пусть моющее вещество вступит в реакцию с клеем. Ни в коем случае не нужно применять металлические предметы для удаления следов наклейки. Таким образом вы можете поцарапать стекло.

По прошествии 15 минут повторите процедуру, протирая участок с клейкой поверхностью мягкой салфеткой. Когда клейкое вещество будет удалено, помойте стекло автомобиля при помощи моющего средства для окон, чтобы удалить остатки вещества, которым вы смывали клей. Протрите стекло сухой мягкой салфеткой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители