Как убрать след от наклейки со стекла?

Частенько после удаления наклейки со стекла машины остаются липкие следы. Как удалить остатки наклейки и следов клея, не повредив при этом стекло машины?
На первом этапе путем использования пластиковой карты, снимаем остатки наклейки, соскребая их с поверхности стекла. Пластик не опасен и не может поцарапать стекло.
Теперь, когда от наклейки остался только липкий след, смываем его со стекла при помощи салфетки, смоченной в одном из вышеназванных веществ.
Если процесс очищения идет не так быстро, как хотелось бы, намочите обрабатываемый участок одним из выбранных средств и оставьте минут на 15. Пусть моющее вещество вступит в реакцию с клеем. Ни в коем случае не нужно применять металлические предметы для удаления следов наклейки. Таким образом вы можете поцарапать стекло.
По прошествии 15 минут повторите процедуру, протирая участок с клейкой поверхностью мягкой салфеткой. Когда клейкое вещество будет удалено, помойте стекло автомобиля при помощи моющего средства для окон, чтобы удалить остатки вещества, которым вы смывали клей. Протрите стекло сухой мягкой салфеткой.