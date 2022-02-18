Как убрать след от наклейки со стекла?

Частенько после удаления наклейки со стекла машины остаются липкие следы. Как удалить остатки наклейки и следов клея, не повредив при этом стекло машины?

Спирт;

Уксус;

Майонез;

Постное масло;

Проникающая силиконовая смазка WD-40. Для качественной очистки стекла от следов наклейки нам понадобится пластиковая карта (банковская или скидочная), мягкая салфетка и средство для удаления клея. Последнее можно выбрать из списка на выбор:

На первом этапе путем использования пластиковой карты, снимаем остатки наклейки, соскребая их с поверхности стекла. Пластик не опасен и не может поцарапать стекло.

Теперь, когда от наклейки остался только липкий след, смываем его со стекла при помощи салфетки, смоченной в одном из вышеназванных веществ.

Если процесс очищения идет не так быстро, как хотелось бы, намочите обрабатываемый участок одним из выбранных средств и оставьте минут на 15. Пусть моющее вещество вступит в реакцию с клеем. Ни в коем случае не нужно применять металлические предметы для удаления следов наклейки. Таким образом вы можете поцарапать стекло.