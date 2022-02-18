Ford Kuga: новый уровень по завышенной цене

Раньше модель Ford Kuga радовала покупателей своей ценой, но вот к техническим характеристикам транспортного средства было много вопросов. С выходом нового поколения все изменилось с точностью до наоборот.

Фото: Ford Ford

Экстерьер. Новое поколение Ford Kuga рассчитано на европейских покупателей, и это видно с первого взгляда. По внешности новое авто похоже на Porsche Macan в версии ST-Line, хотя со своими особенностями.

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В задней части ТС все выдержано в стилистике последних моделей марки, а многие элементы напоминают последнее поколение Focus. Подоконную линию сильно сузили, а новинка стала казаться ниже, чем есть на самом деле. В то же время инженеры сохранили клиренс в 16–17 см, профиль кроссовера чем-то напоминает модель Focus Active.

Среди новых особенностей можно выделить отрывающиеся демпферы на торцах дверей, шумопоглощающее лобовое стекло. Внутри конструкторы разместили специальный акустический винил, стекло лучше гасит вибрации, и шумов от него поступает в салон значительно меньше.

Стоит отметить, что все оснащение можно получить только в топовой комплектации.

Интерьер. Салон новинки проработали с нуля. Мультимедийная система выглядит простовато, а синий цвет выглядит нелепо. В то же время есть доступ к Apple CarPlay и Android Auto, а также встроенная навигация.

Достаточно удобно сидеть за рулем, эргономика выполнена на высоком уровне. Правда, кнопки управления функциями климата несколько мелковаты, но к этому можно быстро привыкнуть.

Второй ряд - просторный и удобный для пассажиров, угол наклона кресел можно подстроить под себя. Таким образом с удобством смогут размещаться даже высокие люди, что немаловажно. Пассажиры второго ряда располагают дефлекторами обдува, подогревами сидений, двумя зарядками: обычной и Type-C.

Если не брать во внимание общий дизайн, то каждая опция и деталь выглядит уместно и дорого.

Тест-драйв. Новый Ford Kuga очень хорошо ведет себя на городских дорогах, гидромеханическая восьмиступенчатая КПП 8F35 собственной разработки компании явно является его преимуществом. При разгоне автомобиль может оказаться резковатым, а под капотом установлен 2.0-литровый турбодизель EcoBlue на 190 л.с.

По характеристикам кроссовер вполне соответствует своему конкуренту в лице Volkswagen Tiguan, его мотор тоже порадует владельцев отличной производительностью. Автомобиль начинает движение вообще без рывков, разве что достаточно отчетливо слышен звук двигателя в салоне, но это происходит из-за общего высокого уровня шумоизоляции.