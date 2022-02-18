BMW отправит в отставку родстер Z4

Компания BMW собирается снять с конвейера одну из своих спортивных моделей – родстер Z4. Как сообщает испанское издание Motor.es, ссылаясь на неназванные источники, производство автомобиля может быть прекращено в середине 2025 года, и никакого преемника для него в линейке BMW не предвидится. Такое решение обусловлено показателями продаж спорткара: они не дотягивают до уровня, на который рассчитывает баварский производитель, сообщает издание.

Фото: © BMW © BMW

Если верить слухам, до отставки родстера Z4 осталось около трех лет. В 2023 году BMW подвергнет модель рестайлингу, однако существенных изменений ждать не стоит: по всей вероятности, в ходе модернизации «двухдверке» слегка освежат внешность, чтобы подстегнуть продажи в последние два года жизни.

В BMW информацию об отставке модели не подтвердили, но и не опровергли. Представители марки сообщили Motor1, что не могут распространяться по поводу будущей продуктовой линейки.

Актуальный на сегодняшний день BMW Z4 поколения G29 был представлен в 2018 году на автосалоне в Париже. Автомобиль базируется на той же платформе, что и Toyota Supra, с которой делит двигатели и архитектуру интерьера: возможно, именно столь близкое родство с японским спорткаром негативно сказалось на продажах Z4. Собирают обе модели на заводе компании Magna Steyr в австрийском городе Грац.