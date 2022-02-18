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26 минут назад

Компания Renault готовит для России две автомобильные премьеры в 2022 году

Южный автомобиль

Компания Renault официально подтвердила появление в России в 2022 году двух новых автомобилей. Об этом можно судить по презентации о результатах деятельности компании за прошлый год.

Renault готовит для России две автомобильные премьеры в 2022 году
Фото: RenaultRenault

На показанном слайде презентации под покрывалом скрыты три автомобиля, при этом на двух автомобилях нанесен российский флаг. Вероятно, один из трех автомобилей — кроссовер Renault Austral для Европы. Для России в этом году могут быть представлены Renault Logan и Renault Sandero нового поколения.

Обе модели уже неоднократно попадали в объективы фотошпионов. Российские Renault Logan/Sandero будут отличаться от европейских моделей не только внешне, но и в салоне. Что касается моторов, то они могут остаться прежними, а также может добавиться еще один новый двигатель.

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