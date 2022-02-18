Renault готовит для России две автомобильные премьеры в 2022 году

Компания Renault официально подтвердила появление в России в 2022 году двух новых автомобилей. Об этом можно судить по презентации о результатах деятельности компании за прошлый год.

Фото: Renault Renault

На показанном слайде презентации под покрывалом скрыты три автомобиля, при этом на двух автомобилях нанесен российский флаг. Вероятно, один из трех автомобилей — кроссовер Renault Austral для Европы. Для России в этом году могут быть представлены Renault Logan и Renault Sandero нового поколения.