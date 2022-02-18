У нас в России зимы бывают довольно холодными. И если необходимость прогрева двигателя в морозную погоду уже ни у кого не вызывает сомнений, то о коробках продолжают спорить. Так нужно ли греть “автомат” в мороз?

Чтобы раз и навсегда решить для себя этот “сложный ребус”, давайте “на пальцах” определимся с функционалом двигателя и коробки передач.

После подачи ключа на старт, двигатель автомобиля запускается. На холостых оборотах производится прогрев. Современным автомобилям рекомендуется в мороз прогреваться около пяти минут.

Топливо в моторе сгорает, детали вращаются, нагрев идет. А что же делает в это время АКПП? Да ничего. Когда автомобиль стоит и его двигатель работает на “холостых”, в коробке никаких действий не происходит. Она конечно получает некоторое тепло от двигателя. Но его ничтожно мало для нормального прогрева коробки.

Выходит, что через пять минут мотор автомобиля уже готов к поездке, а коробка нет? Как же ее прогревать? Ведь масло на морозе очень вязкое. А значит коробка не сможет функционировать качественно.

Автоматическую коробку прогревают непосредственно в движении. Только делать это нужно очень плавно и осторожно. Рекомендуется первых минут десять двигаться в щадящем режиме, не подвергая механизмы машины перегрузке.