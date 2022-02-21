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3 часа назад

Адвокат Кудерко: оставляя номер телефона под лобовым стекло авто, можно стать жертвой мошенников

Газета.Ruиещё 3

Адвокат Елена Кудерко объяснила, почему не стоит оставлять номер телефона под лобовым стеклом автомобиля.

Почему нельзя оставлять номер телефона под лобовым стеклом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, зная номер телефона, VIN-номер и госномер автомобиля, мошенники с помощью приложений на смартфоне могут выяснить имя, фамилию владельца машины, данные о том, как он записан в телефонах других людей и другую информацию.

Полученную информацию злоумышленники могут применить сразу для нескольких схем мошенничества.

«Среди распространенных случаев мошенничества – звонки «свидетелей или потерпевших» от несуществующего ДТП, с которого автолюбитель, якобы, скрылся — таким образом вымогаются деньги за молчание или невызов наряда ГИБДД (потенциальный риск лишения водительских прав)», — заявила адвокат «Прайму».

Также мошенники могут позвонить с предложением выкупить авто. Неизвестный рассказывает жертве, что якобы увидел машину среди объявлений и предлагает высокую цену, усыпляя бдительность «продавца». Далее человек предоставляет данные своей карты для перевода задатка, и лишается таким образом денежных средств.

Злоумышленники могут набрать номер телефона под видом сотрудников ГИБДД или судебных приставов, заявляя, что за некоторое вознаграждение можно отменить штраф или не не накладывать арест на автомобиль.

Чтобы защититься от мошенников Кудерко советует проявлять бдительность: не принимать поспешных решений, задавать как можно больше уточняющих вопросов или просто положить трубку и перезвонить, — вероятнее всего, дозвониться не получится.

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