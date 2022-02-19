Можно ли ставить разные шины на автомобиль?

Менять весь комплект шин сразу - накладно, в таких случаях у автомобилистов возникает вопрос: можно ли поменять только одну покрышку, если остальные находятся в хорошем состоянии. Однако рисунки на протекторах при этом разные, и это важный фактор.

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На одной автомобильной оси должны присутствовать одинаковые покрышки. Для обеспечения надежного сцепления с дорогой, достижения устойчивости важно, чтобы характеристики шин не отличались.

Есть водители, которые в целях экономии при подготовке к зимнему сезону не меняют все шины. Они просто ставят разные шины на единой оси. Такая «экономия» может очень дорого стоить.

Производители недаром крайне серьезно относятся к установке шин, тщательно подбирая покрышки для машин, с учетом малейших погрешностей. Поэтому и автомобилистам не следует подходить к данному вопросу необдуманно.

Поставить отличное от других колесо можно только временно, чтобы добраться до ближайшего СТО или доехать до гаража. Важно при этом вести авто предельно аккуратно. Поездки с разными шинами опасны как зимой, так и летом.