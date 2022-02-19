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1 час назад

Для чего нужен подогрев зеркал автомобиля

Car.ru

На некоторых авто присутствует подогрев боковых зеркал. Включение осуществляется одним касанием кнопки. Попробуем разобраться, насколько полезна эта функция.

Для чего нужен подогрев зеркал автомобиля
Фото: Car.ruCar.ru

Обогреватели, установленные в зеркала, позволяют устранить конденсат, снег и лед на поверхности стекла. Действует система минимум 15 минут. Актуальна такая опция только при определенных условиях, ею не пользуются нечасто.

Если стекло изрядно покрылось льдом, а за окном сильный мороз, обогревателю будет сложно справиться с наледью. Оттаять может только средняя часть зеркала.

В какой-то мере функция обогрева стекла оказывает дополнительную нагрузку на бортовую сеть, особенно зимой, когда в авто используется много электропотребителей. Сложные устройства склонны к периодическим поломкам. Неполадка может возникнуть из-за повышенной влажности.

Таким образом в функции подогрева зеркал особенной необходимости. Но те автомобилисты, которые не собираются тратить время на самостоятельную очистку зеркал, могут воспользоваться этой опцией.

Обогреватели на зеркалах могут быть установлены штатно. Бывают модельные версии, которые можно установить на определенные модели авто. Универсальные устройства подходят для всех марок машин, они стоят дешевле, но могут не подойти к дизайну машины. Подключить опцию можно самостоятельно.

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