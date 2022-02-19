Для чего нужен подогрев зеркал автомобиля

На некоторых авто присутствует подогрев боковых зеркал. Включение осуществляется одним касанием кнопки. Попробуем разобраться, насколько полезна эта функция.

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Обогреватели, установленные в зеркала, позволяют устранить конденсат, снег и лед на поверхности стекла. Действует система минимум 15 минут. Актуальна такая опция только при определенных условиях, ею не пользуются нечасто.

Если стекло изрядно покрылось льдом, а за окном сильный мороз, обогревателю будет сложно справиться с наледью. Оттаять может только средняя часть зеркала.

В какой-то мере функция обогрева стекла оказывает дополнительную нагрузку на бортовую сеть, особенно зимой, когда в авто используется много электропотребителей. Сложные устройства склонны к периодическим поломкам. Неполадка может возникнуть из-за повышенной влажности.

Таким образом в функции подогрева зеркал особенной необходимости. Но те автомобилисты, которые не собираются тратить время на самостоятельную очистку зеркал, могут воспользоваться этой опцией.