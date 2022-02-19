Шесть вредных советов, которые могут испортить автомобиль

Не всегда народные способы решения сезонных проблем с эксплуатацией машины могут использоваться без побочных эффектов

«Вредные советы в ряде случаев приносят некоторую пользу, но не меньше от них и вреда», — Российская газета.

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не мыть машину зимой,

приспустить шины,

ставить автомобиль на ручник,

не прогревать машину,

быстро убирать лед,

пользоваться WD-40. Зимняя эксплуатация автомобиля сопряжена с целым рядом проблем. То замок замерзнет, то колодки примерзнут к диску. Как стало известно «Max-Cars», есть целый ряд советов по этому поводу от бывалых водителей. Но издание RG решило перечислить шесть популярных советов, которые могут обернуться вредом для машины. Хотя саму проблему действительно могут быстро решить:

Мыть машину зимой нужно. Те, кто советует не мыть, ссылаются на перепад температур, что вредит краске. Но если не смывать хоть раз в неделю реагенты с машины, то вреда может оказаться больше. Химические элементы разъедают резинки и тот же ЛКП. А при контакте с металлом начинают вызывать коррозию. Правда, начинать мыть машину действительно лучше после того, как она медленно нагреется после мороза.

Во время снегопадов водителям советуют приспустить шины. Так увеличивается пятно контакта, автомобиль лучше преодолевает сугробы. Правда, у такого решения есть ряд последствий. Увеличивается скорость износа резины и увеличивается расход топлива.

Зимой автомобиль лучше не ставить на ручник. Это может привести к примерзанию колодок к тормозному диску или барабану. В итоге придется искать способы раздвинуть колодки. Иногда это получится сделать только специальным инструментом после снятия колеса.

Не прогревать автомобиль тоже вредный совет, который обусловлен инструкциями к автомобилю. Производители указывают, что прогрев увеличивает выбросы вредных веществ. Но помешательство на экологии может привести к тому, что остывшее масло первые километры не будет смазывать коробку и двигатель. Конечно, это уменьшит срок службы агрегатов. Хотя и не сломает их сразу, да.

Срывать силой примерзшие двери и стучать по льду на стеклах не стоит. Как и пользоваться стеклоподъемниками для разрушения льда. Срыв дверей может привести к порванным уплотнительным резинкам. А использование стеклоподъемников с примершими стеклами может привести к выходу из строя моторчика.